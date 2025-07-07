이번 시즌에는 4개의 마일스톤 이벤트가 진행됩니다. 각 이벤트에는 3개의 사냥꾼 진화 조각, 일반 카드 북, 꾸미기 아이템 등의 다양한 귀중한 보상이 기다리고 있습니다. 몇 가지 깜짝 놀랄 만한 요소도 기대하세요! 저희의 소셜 미디어를 주시하여 이번 시즌의 이벤트와 관련한 자세한 정보를 놓치지 마세요.