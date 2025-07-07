신규 시즌: 엠프레스의 품격!
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 카드: 스피릿 엠프레스
신규 진화: 해골 통
마일스톤 이벤트
게임 모드 및 도전
신규 전설
스피릿 엠프레스
하나에 두 가지 카드!
스피릿 엠프레스를 소환하세요! 3엘릭서를 사용하면 강력한 지상 유닛으로, 또는 6엘릭서로 장엄한 스피릿 드래곤을 탄 모습으로 소환할 수 있습니다.
신규 진화
해골 통
통이 두 배, 문젯거리도 두 배!
진화된 해골 통은 통을 떨어뜨릴 때 데스 피해를 입히고 해골을 생성합니다. 또한 일정량의 피해를 입으면 통이 일찍 떨어집니다.
마일스톤 이벤트
이번 시즌에는 4개의 마일스톤 이벤트가 진행됩니다. 각 이벤트에는 3개의 사냥꾼 진화 조각, 일반 카드 북, 꾸미기 아이템 등의 다양한 귀중한 보상이 기다리고 있습니다. 몇 가지 깜짝 놀랄 만한 요소도 기대하세요! 저희의 소셜 미디어를 주시하여 이번 시즌의 이벤트와 관련한 자세한 정보를 놓치지 마세요.
*마일스톤 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.
게임 모드 및 도전
해골 통 진화 드래프트: 7월 7일~14일
카드 진화가 포함된 클래식 드래프트입니다! 진화의 힘을 사용해 새로운 덱을 구성하세요!
⚔️ 도전: 7월 11일~14일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
스피릿 엠프레스: 7월 14일~21일
신규 스피릿 엠프레스 카드로 아레나의 대권을 장악하세요!
⚔️ 도전: 7월 18일~21일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
서든 데스: 7월 21일~28일
전투 시작과 동시에 서든 데스! 상대보다 먼저 크라운을 획득하면 승리합니다!
⚔️ 도전: 7월 25일~28일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
고블린 파티 로켓: 7월 28일~8월 4일
이번 기간 한정 모드에서 특별한 고블린 파티 로켓 카드로 아레나를 쓸어버리세요!
⚔️ 도전: 8월 1일~4일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀