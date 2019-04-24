게임 외에 특정 웹사이트나 개인이 판매 중인 보석을 구입하는 것은 다음과 같은 문제를 초래할 수 있습니다.

Apple, Google Play 계정 해킹



개인 정보/계정 정보 유출로 인한 금융 및 온라인 보안 문제

승인되지 않은 제 3자에 의해 보석을 구입할 경우 게임 화폐가 철회되거나 계정이 영구 정지될 수 있습니다.