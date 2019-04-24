2019년 4월 24일
Blog – Clash Royale
안전하고 공정한 이용 방침
슈퍼셀은 공정하고 안전한 게임 환경을 제공하는 것을 장려하고 있으며, 모든 플레이어는 다음 사항들을 준수하여 게임 화폐 철회, 게임 일시 정지, 계정 영구 정지 등의 제재를 받지 않도록 노력해주시길 바랍니다.
게임 계정 구매, 판매 및 공유
플레이어 간의 게임 계정 구매, 판매, 공유 등의 행위는 슈퍼셀 서비스 약관에 위배되며, 슈퍼셀은 준수 사항을 어긴 플레이어 계정을 영구 정지할 권리를 갖습니다. 또한, 계정 공유로 인해 발생하는 보안 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.
승인되지 않은 보석 판매
게임 외에 특정 웹사이트나 개인이 판매 중인 보석을 구입하는 것은 다음과 같은 문제를 초래할 수 있습니다.
Apple, Google Play 계정 해킹
개인 정보/계정 정보 유출로 인한 금융 및 온라인 보안 문제
승인되지 않은 제 3자에 의해 보석을 구입할 경우 게임 화폐가 철회되거나 계정이 영구 정지될 수 있습니다.
제 3자 소프트웨어 사용
제 3자 소프트웨어는 게임 플레이를 조작하는 무허가 앱을 의미하며, 제 3자 소프트웨어는 다음과 같습니다.
핵(hacks), "모드(mods)", 또는 불공정하게 게임 기능을 조작하는 프로그램
"봇(bots)" 또는 게임을 자동으로 실행시키는 서비스나 스크립트
진행 상황을 조작하거나 게임을 하지 않고 진행 상황이 진척되도록 하는 것을 목적으로 하는 기타 프로그램
불법 소프트웨어를 사용하여 부당한 이득을 취하려 할 경우 문제가 되는 계정은 영구 정지됩니다.