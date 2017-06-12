신규: 클래시 로얄 친구 목록에 친구 초대

신규: 클랜에 곧바로 친구를 초대

클랜 채팅 비속어 필터 켜기/끄기(설정)

클랜 채팅에서 부적절한 언행 또는 플레이어 신고

로얄 TV에서 덱을 복사하고 리플레이 공유

1레벨부터 클랜 이용 가능(카드 요청은 전과 똑같이 3레벨부터 가능)

카드 상점에서 사용 가능한 모든 카드들이 3개월 동안 주기적으로 교체

자이언트 상자의 골드와 일반 카드가 감소하고 희귀 카드가 증가