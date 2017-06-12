2017년 6월 12일
Blog – Clash Royale
업데이트! (6.12)
업데이트 내용을 살펴보세요
레벨 8 이상부터 추가 전투덱 슬롯이 잠금해제 됩니다. 더 많은 덱을 준비하세요!
2V2
새로운 2v2 게임 모드와 함께 뜨거운 여름의 2v2 대전이 옵니다!
2v2 친선 전투, 2v2 드래프트, 2v2 도전!
그리고 2v2 전투에서 친구와 함께 상자를 모을 수 있습니다!
신규 카드
신규 일반 카드: 해골 풍선
신규 희귀 카드: 비행체
신규 영웅 카드: 대포 카트
신규 전설 카드: 메가 나이트
새 카드는 각각의 새로운 도전과 함께 잠금 해제됩니다!
도전
새로운 도전: "서든 데스", "램프 업", "트리플 엘릭서"
토너먼트 탭의 골드 알림을 잘 살펴보세요!
개선 사항
신규: 클래시 로얄 친구 목록에 친구 초대
신규: 클랜에 곧바로 친구를 초대
클랜 채팅 비속어 필터 켜기/끄기(설정)
클랜 채팅에서 부적절한 언행 또는 플레이어 신고
로얄 TV에서 덱을 복사하고 리플레이 공유
1레벨부터 클랜 이용 가능(카드 요청은 전과 똑같이 3레벨부터 가능)
카드 상점에서 사용 가능한 모든 카드들이 3개월 동안 주기적으로 교체
자이언트 상자의 골드와 일반 카드가 감소하고 희귀 카드가 증가
마법와 슈퍼 마법 상자의 골드 증가
밸런스 조정
일부 카드 밸런스를 재조정했습니다.
신규 업데이트를 즐겨주세요!
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀