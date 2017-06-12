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2017년 6월 12일
Blog – Clash Royale

업데이트! (6.12)

업데이트 내용을 살펴보세요

레벨 8 이상부터 추가 전투덱 슬롯이 잠금해제 됩니다. 더 많은 덱을 준비하세요!

2V2

새로운 2v2 게임 모드와 함께 뜨거운 여름의 2v2 대전이 옵니다! 
2v2 친선 전투, 2v2 드래프트, 2v2 도전!
그리고 2v2 전투에서 친구와 함께 상자를 모을 수 있습니다!

2v2 영상으로 보기

신규 카드

  • 신규 일반 카드: 해골 풍선

  • 신규 희귀 카드: 비행체

  • 신규 영웅 카드: 대포 카트

  • 신규 전설 카드: 메가 나이트

새 카드는 각각의 새로운 도전과 함께 잠금 해제됩니다!

도전

새로운 도전: "서든 데스", "램프 업", "트리플 엘릭서"
토너먼트 탭의 골드 알림을 잘 살펴보세요!

신규카드 및 새로운 도전 소개

개선 사항

  • 신규: 클래시 로얄 친구 목록에 친구 초대

  • 신규: 클랜에 곧바로 친구를 초대

  • 클랜 채팅 비속어 필터 켜기/끄기(설정)

  • 클랜 채팅에서 부적절한 언행 또는 플레이어 신고

  • 로얄 TV에서 덱을 복사하고 리플레이 공유

  • 1레벨부터 클랜 이용 가능(카드 요청은 전과 똑같이 3레벨부터 가능)

  • 카드 상점에서 사용 가능한 모든 카드들이 3개월 동안 주기적으로 교체

  • 자이언트 상자의 골드와 일반 카드가 감소하고 희귀 카드가 증가

  • 마법와 슈퍼 마법 상자의 골드 증가

밸런스 조정

일부 카드 밸런스를 재조정했습니다.

<밸런스 패치 내용 보기>

신규 업데이트를 즐겨주세요! 

아레나에서 뵙겠습니다. 
클래시 로얄 팀