새로운 레벨 제한과 함께 여러분이 매 시즌 전설의 길을 진행하면서 획득할 수 있는 엘리트 와일드카드의 수도 증가합니다.

전설의 길에 적용되는 새로운 레벨 제한과 보상은 다음과 같습니다.