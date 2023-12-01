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2023년 12월 1일
Blog – Clash Royale

전설의 길이 변화합니다!

새로운 레벨 제한

12월 4일(월), 전설의 길에서 엘리트 레벨이 등장합니다!

지난 6월에 엘리트 레벨을 출시하면서 추후 레벨 제한이 변경될 수 있음을 말씀드렸죠? 그날이 이제 코앞으로 다가왔습니다!

더 많은 엘리트 와일드카드 보상

새로운 레벨 제한과 함께 여러분이 매 시즌 전설의 길을 진행하면서 획득할 수 있는 엘리트 와일드카드의 수도 증가합니다.

전설의 길에 적용되는 새로운 레벨 제한과 보상은 다음과 같습니다.

신규신규신규
리그레벨 제한엘리트 와일드카드
1110
2122500
3122500
4137500
51315000
61425000
71425000
81535000
91535000
101550000

엘리트 와일드카드의 총합은 각 시즌에서 완료한 리그에 따라 결정되며 시즌당 최대 50,000개까지 획득할 수 있습니다.

예를 들어, 첫 번째 열에 있는 리그에 도달하면 해당 행에 있는 총 엘리트 와일드카드 개수만큼 획득하게 됩니다.

기존기존
리그레벨 제한엘리트 와일드카드
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415000
91415000
101425000

이번 변경으로 인해 전설의 길은 누구나 실력만 있다면 손쉽게 엘리트 레벨을 달성할 수 있는 최고의 장소가 될 것입니다!

또한, 엘리트 레벨을 조금 더 빨리 만나볼 수 있으면서 카드 레벨이 갑자기 증가하지 않도록 전체적인 조정을 진행했습니다.

이러한 변경 사항은 12월 4일(월), 다음 시즌이 시작되면 바로 전설의 길에 적용됩니다!