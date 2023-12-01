2023년 12월 1일
Blog – Clash Royale
전설의 길이 변화합니다!
새로운 레벨 제한
12월 4일(월), 전설의 길에서 엘리트 레벨이 등장합니다!
지난 6월에 엘리트 레벨을 출시하면서 추후 레벨 제한이 변경될 수 있음을 말씀드렸죠? 그날이 이제 코앞으로 다가왔습니다!
더 많은 엘리트 와일드카드 보상
새로운 레벨 제한과 함께 여러분이 매 시즌 전설의 길을 진행하면서 획득할 수 있는 엘리트 와일드카드의 수도 증가합니다.
전설의 길에 적용되는 새로운 레벨 제한과 보상은 다음과 같습니다.
|신규
|신규
|신규
|리그
|레벨 제한
|엘리트 와일드카드
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
엘리트 와일드카드의 총합은 각 시즌에서 완료한 리그에 따라 결정되며 시즌당 최대 50,000개까지 획득할 수 있습니다.
예를 들어, 첫 번째 열에 있는 리그에 도달하면 해당 행에 있는 총 엘리트 와일드카드 개수만큼 획득하게 됩니다.
|기존
|기존
|리그
|레벨 제한
|엘리트 와일드카드
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
이번 변경으로 인해 전설의 길은 누구나 실력만 있다면 손쉽게 엘리트 레벨을 달성할 수 있는 최고의 장소가 될 것입니다!
또한, 엘리트 레벨을 조금 더 빨리 만나볼 수 있으면서 카드 레벨이 갑자기 증가하지 않도록 전체적인 조정을 진행했습니다.
이러한 변경 사항은 12월 4일(월), 다음 시즌이 시작되면 바로 전설의 길에 적용됩니다!