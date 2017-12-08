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2017년 12월 8일
Blog – Clash Royale

찌릿찌릿한 업데이트 소식을 만나보세요!

신규 아레나

  • 일렉트로 아레나: 3400 트로피 도달 시 잠금 해제

  • 전설 아레나: 새로운 아레나의 등장으로 전설 아레나가 아레나 12로 변경되며, 전투 보상(상자, 승리 골드 등)이 늘어납니다.

신규 카드 2장 추가

  • 감전돌이: 소형 감전 마법 사용 기계들 입니다. 어떻게 작동하는 걸까요? 오직 마스터 장인만이 알 것입니다.

  • 사냥꾼: 가까이서 더 큰 데미지를 입힙니다. - 범위는 넓지 않습니다. 명중률은 떨어지지만 멋진 숱검댕이 눈썹으로 만회가 가능하답니다.

  • 두 카드 모두 잠금 해제 됩니다!

신규 상자 3개 추가

  • 번개 상자: "번개"를 활용해서 최대 5번까지 원하는 카드로 교체할 수 있습니다.

  • 행운 상자: 상자 안에 어떤 카드가 포함 돼 있는지 미리 엿볼 수 있습니다.

  • 킹 상자: 영웅 그리고 전설 카드를 중심으로 구성된 커다란 상자들 입니다.

  • 퀘스트와 상점에서 새로운 상자들을 획득해보세요

12월의 이벤트들

  • 12월에 찾아옵니다: 골드 러시, 보석 러시, 신규 도전 및 부스트들!

개선 사항

  • "일일 선물" 퀘스트는 이제 항상 등장합니다.

  • iPhone X, Samsung Galaxy S8/S8+ 그리고 Samsung Note 8을 지원합니다.

  • 최대 레벨에 도달한 카드는 상점과 행운 상자에서 등장할 확률이 낮습니다.

  •  4,000 트로피 이상에서 영웅 카드와 전설 카드가 등장할 확률이 높아집니다.

밸런스 조정

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클래시 로얄 팀