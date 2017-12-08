감전돌이: 소형 감전 마법 사용 기계들 입니다. 어떻게 작동하는 걸까요? 오직 마스터 장인만이 알 것입니다.

사냥꾼: 가까이서 더 큰 데미지를 입힙니다. - 범위는 넓지 않습니다. 명중률은 떨어지지만 멋진 숱검댕이 눈썹으로 만회가 가능하답니다.