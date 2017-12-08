2017년 12월 8일
Blog – Clash Royale
찌릿찌릿한 업데이트 소식을 만나보세요!
신규 아레나
일렉트로 아레나: 3400 트로피 도달 시 잠금 해제
전설 아레나: 새로운 아레나의 등장으로 전설 아레나가 아레나 12로 변경되며, 전투 보상(상자, 승리 골드 등)이 늘어납니다.
신규 카드 2장 추가
감전돌이: 소형 감전 마법 사용 기계들 입니다. 어떻게 작동하는 걸까요? 오직 마스터 장인만이 알 것입니다.
사냥꾼: 가까이서 더 큰 데미지를 입힙니다. - 범위는 넓지 않습니다. 명중률은 떨어지지만 멋진 숱검댕이 눈썹으로 만회가 가능하답니다.
두 카드 모두 잠금 해제 됩니다!
신규 상자 3개 추가
번개 상자: "번개"를 활용해서 최대 5번까지 원하는 카드로 교체할 수 있습니다.
행운 상자: 상자 안에 어떤 카드가 포함 돼 있는지 미리 엿볼 수 있습니다.
킹 상자: 영웅 그리고 전설 카드를 중심으로 구성된 커다란 상자들 입니다.
퀘스트와 상점에서 새로운 상자들을 획득해보세요
12월의 이벤트들
12월에 찾아옵니다: 골드 러시, 보석 러시, 신규 도전 및 부스트들!
개선 사항
"일일 선물" 퀘스트는 이제 항상 등장합니다.
iPhone X, Samsung Galaxy S8/S8+ 그리고 Samsung Note 8을 지원합니다.
최대 레벨에 도달한 카드는 상점과 행운 상자에서 등장할 확률이 낮습니다.
4,000 트로피 이상에서 영웅 카드와 전설 카드가 등장할 확률이 높아집니다.
밸런스 조정
밸런스 조정이 있습니다. 자세한 내용은
을 확인하세요!
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클래시 로얄 팀