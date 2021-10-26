챔피언 업데이트 정보를 확인하세요!
안녕하세요, 도전자님! 드디어 때가 왔습니다🔥
챔피언 업데이트에 관한 자세한 정보를 아래에서 확인하세요😎
📣영상으로 보고 싶다면? [영상 보기!]
레벨 14
마침내 클래시 로얄에 14 레벨이 추가됩니다! 킹 타워 그리고 프린세스 타워의 피해량과 HP가 증가하며 다른 카드도 더 높은 레벨로 업그레이드할 수 있게 됩니다!
카드 업그레이드 비용 감소
먼저 아래와 같이 카드 업그레이드에 필요한 카드 수를 줄였습니다⏬
모든 플레이어는 레벨 11(영웅만 해당), 12, 13 카드의 업그레이드에 사용한 카드를 획득하게 됩니다.
자세한 내용은 아래의 링크에서 확인해주세요!
☞ 킹 레벨 14 카드 보상을 확인하세요! [바로가기]
또한 11~13레벨 구간에서 카드 업그레이드에 필요한 골드도 줄였습니다.
킹 레벨
(KL)
경험치 감소
추가로 레벨 11~13 구간에서 킹 레벨 업그레이드에 필요한 경험치도 줄였습니다.
이러한 변경으로 인해 업그레이드 및 카드 지원으로 획득한 XP에 대한 보상을 받을 수 있습니다. 예를 들어 킹 레벨 11에 35,000 XP를 가진 경우 킹 레벨 12로 즉시 업그레이드되며 킹 레벨 13인 경우 업그레이드 및 카드 지원을 통해 축적된 XP가 부스터 효과로 변환됩니다.
👉업데이트 이후 얼마나 많은 경험치를 획득할 수 있는지 궁금하다면 Royal API에서 확인해보세요.
스타 포인트
이제 스타 포인트가 킹 레벨 6에 잠금 해제됩니다! 클래시 로얄의 여정을 시작한 킹 레벨 1부터 누적 가능하지만 킹 레벨 6을 달성하고 잠금 해제한 이후에 사용할 수 있습니다.
스타 포인트는 카드 업그레이드, 카드 지원 그리고 최대 레벨 카드 수집 등의 방법으로 획득합니다.
이제 스타 레벨은 카드 레벨에 따라 잠금 해제되며 스타 레벨 1&2에 필요한 스타 포인트를 줄였습니다.
스타 레벨
1
은 카드 레벨 7에
잠금 해제됩니다
.
스타 레벨
2
는
카드 레벨 10에
잠금 해제됩니다
.
스타
레벨
3
은 카드
레벨
13
에 잠금 해제됩니다
.
✅참고: 모든 플레이어는 킹 레벨 6을 달성하면 25,000 스타 포인트를 획득할 수 있으며 이미 킹 레벨 6을 넘은 경우 획득 가능한 모든 스타 포인트를 수령할 수 있습니다!
예를 들어 킹 레벨 13의 경우 약 190,000 스타 포인트를 얻을 수 있을 것입니다! (킹 레벨 옆에 있는) XP 바를 누르면 보유한 스타 포인트를 확인할 수 있으며 이제 카드 정보 화면에서 스타 레벨의 모습을 미리 볼 수 있도록 변경됩니다.
챔피언
챔피언이 아레나에 등장했습니다! 챔피언은 특별한 능력을 가진 새로운 등급의 카드이며 킹 레벨 14를 달성하면 잠금 해제됩니다!
아처 퀸
몇몇 플레이어에게 익숙한 얼굴일 수도 있는 아처 퀸입니다! 챔피언 능력 “투명 망토”로 모습을 감추고 강력한 사격을 퍼부어 적에게 막대한 피해를 줄 수 있습니다.
골드 나이트
골드 나이트는 매우 화려한 머리카락을 가지고 있을 뿐만 아니라 챔피언 능력 "맹돌진"으로 적에게 돌진하면서 여러 대상에게 피해를 줄 수 있습니다.
해골 킹
으스스한 챔피언, 해골 킹! 챔피언 능력 "영혼 소환"으로 죽은 자의 영혼을 불러모으고 해골로 되살려 전투를 돕게 합니다.
챔피언은
어떻게 사용할
수 있나요
?
챔피언은 잠금 해제 시 11레벨로 시작하며 다른 카드와 동일한 방식으로 업그레이드할 수 있습니다.
(전투 중) 덱 바로 위에 있는 능력 버튼을 눌러서 챔피언 능력을 사용할 수 있습니다. 엘릭서가 소모되고 재사용 대기시간이 존재하기 때문에 신중하게 사용해야 합니다!
챔피언은 특별하며 따라서 덱에 한 개만 선택해서 넣을 수 있습니다. 전투 시 챔피언을 배치하면 파괴 전까지 카드 순환에서 제외됩니다.
특별 도전에서 승리하세요!
킹 레벨 14가 아니더라도 업데이트 이후에 열리는 3개 도전에서 챔피언을 미리 사용해볼 수 있습니다.
각 도전은 2단계로 구성되어 있으며 1단계 도전을 완료해야만 다음 단계에 도전할 수 있습니다.
1단계는 10,000 골드와 무료 카드 북(일반~영웅)을 포함한 다양한 보상을 획득할 수 있으며 패배 횟수와 상관없이 계속해서 도전할 수 있습니다!
2단계는 더 많은 보상과 각 챔피언 관련 신규 이모티콘 그리고 15,000 골드를 획득할 수 있으며 정기적으로 진행할 예정입니다!
더 많은 보상!
챔피언 업데이트 골드 러시
아레나에 등장하는 챔피언을 기념하기 위해 플레이어가 아레나 레벨에 따라 경기를 통해 무려 200,000 골드를 획득할 수 있는 챔피언 업데이트 골드 러시를 진행합니다. 골드 러시는 업데이트 이후 11월 28일(일)까지 계속될 예정입니다!
더 많은 골드 보관함
이제 골드 보관함이 킹 레벨 10에 잠금 해제됩니다! 킹 레벨 11~13구간에서 실버 상자 등장 확률이 감소하고 골드 보관함의 등장 확률이 증가합니다!
신규 로얄 와일드 상자
로얄 와일드 상자에는 와일드카드, 골드 및 챔피언 보장(킹 레벨 14 이상)이 포함됩니다!
아래 방법으로 로얄 와일드 상자를 획득할 수 있습니다.
- 로얄 패스의 무료 보상
- 전투 보상 상자 (킹 레벨 10 이상)
왕의 여정과 신규 레벨 업 상자
왕의 여정 기능을 통해 게임 진행 상황을 시각적으로 볼 수 있으며 킹 레벨 업그레이드 시 잠금 해제되는 항목을 확인할 수 있습니다. 해당 기능은 XP/스타 포인트 바 옆에 있는 크라운 버튼을 누르면 사용할 수 있습니다.
킹 레벨을 업그레이드할 때마다 레벨 업 상자를 획득할 수 있습니다!
일회성 보상으로 카드, 골드, 보석 그리고 챔피언 보장(킹 레벨 14 이상)이 들어있습니다!
✅참고: 이미 높은 레벨의 플레이어는 이전 레벨 업 상자도 모두 획득할 수 있습니다. (예시: 킹 레벨 12인 플레이어는 11개의 레벨 업 상자를 획득합니다)
기타 변경
토너먼트 레벨 제한 변경
이전에는 글로벌 토너먼트, 친선 전투, 클래식/그랜드 도전, 특별 도전에서 모든 레벨이 9로 제한되었습니다.
이제 레벨 제한이 11레벨로 변경됩니다. (카드/타워)
글로벌 토너먼트 및 클래식/그랜드 도전의 신규 시스템
챔피언이 아레나에 등장함에 따라 경쟁이 가장 치열한 모드 중 일부를 가능한 한 공평하게 만들려고 합니다. 그래서 저희는 글로벌 토너먼트와 클래식/그랜드 도전을 위한 ‘덱 구성하기’를 추가하기로 했습니다.
간단히 말씀드리자면 모든 카드를 활용하여 해당 모드에서 사용할 수 있는 덱을 만들 수 있습니다! (여러분이 아직 잠금 해제하지 않은 카드와 챔피언 또한 사용할 수 있습니다)
카드 정리
이제 전투 덱 화면에서 카드를 길게 누르고 있으면 카드 순서를 다시 정렬할 수 있습니다.
간편한 덱 복사
이제 활동 기록과 로얄TV에서 직접 상대의 덱을 복사할 수 있습니다.
수정 및 개선 사항
👉11/1일 업데이트
✅복제 마법 카드 관련 문제 수정
✅챔피언 카드 순환 방식 변경
✅일렉트로 자이언트가 적을 마비시키지 못하는 문제 수정
✅아처 퀸의 능력 '투명 망토!' 관련 문제 수정
✅메가 나이트가 감전돌이, 일렉트로 마법사의 공격에 쉴 새 없이 마비되는 문제 수정
✅골드 나이트의 능력 '맹돌진!' 사용 중에 대상이 먼저 처치되면 돌진을 중단하는 문제 수정
✅페이스북 연동 시 발생하는 충돌 문제 수정
✅일부 현지화 오류 수정
✅기타 오류 수정