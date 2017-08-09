크라운 챔피언십 도전에 참여하세요!
도전자 여러분! 클래시 로얄 역대 최대 규모의 “2017 크라운 챔피언십” 대회가 곧 시작됩니다.
이번 크라운 챔피언십 대회에서는 더 크고, 더 멋진 도전이 여러분을 기다리고 있습니다! 모두 도전에 참여해 크라운 챔피언십 최강자의 영광을 누리는 기회를 얻어보세요.
크라운 챔피언십 도전 소개
크라운 챔피언십 도전은 8월 16일(수요일)에 시작되며 8월 20일(일요일)에 종료됩니다.
크라운 챔피언십 도전의 문은 전세계 누구에게나 열려있으며, 3번의 패배 없이 20번의 승리를 한다면 크라운 챔피언십 다음 단계 참가 자격이 주어집니다. 도전 룰은 기존 그랜드 도전 룰과 동일합니다.
게임에서 크라운 챔피언십 도전 20승을 완료한다면 엄청난 양의 골드가 수여되고 지역 최강자를 뽑는 다음 단계 진출 자격을 얻게 됩니다! 그 이후 12월엔 전 세계 지역별 최강자들과 함께 펼치는 총 상금 1,000,000달러 규모의 크라운 챔피언십 글로벌 대회에 진출할 영광을 얻게 되는 것이죠! 어마어마하군요!
어떻게 참가하나요?
레벨 8 혹은 그 이상의 클래시 로얄 계정을 가지고 계신 여러분 모두 전투에 참여할 수 있습니다! (크라운 챔피언십 대회 참가 연령은 16세부터입니다. 그러나 크라운 챔피언십 도전 보상은 도전에 승리하는 누구나 받을 수 있습니다)
도전은 8월 16일부터 8월 20일까지 클래시 로얄 앱을 통해 오픈됩니다. 토너먼트탭에서 크라운 챔피언십 도전을 확인해보세요!
여러분이 도전에서 20승을 한다면, 클래시 로얄에서 다음 단계 관련 안내 메시지를 받게 됩니다!
클래시 로얄 크라운 챔피언십에 꼭 참여해서 영광을 얻어내세요! 그럼 모두 전투를 준비하러 갈 시간입니다!
클래시 로얄 팀 드림.