크라운 챔피언십 도전은 8월 16일(수요일)에 시작되며 8월 20일(일요일)에 종료됩니다.

크라운 챔피언십 도전의 문은 전세계 누구에게나 열려있으며, 3번의 패배 없이 20번의 승리를 한다면 크라운 챔피언십 다음 단계 참가 자격이 주어집니다. 도전 룰은 기존 그랜드 도전 룰과 동일합니다.



게임에서 크라운 챔피언십 도전 20승을 완료한다면 엄청난 양의 골드가 수여되고 지역 최강자를 뽑는 다음 단계 진출 자격을 얻게 됩니다! 그 이후 12월엔 전 세계 지역별 최강자들과 함께 펼치는 총 상금 1,000,000달러 규모의 크라운 챔피언십 글로벌 대회에 진출할 영광을 얻게 되는 것이죠! 어마어마하군요!