2017년 9월 6일
Blog – Clash Royale
클래시 로얄 개발자와의 대화 “다음 업데이트?!”
반갑습니다!
도전자 여러분! 클래시 로얄이 해외 커뮤니티를 통해 도전자 여러분들과 함께 나눈 업데이트 관련 대화를 공유합니다!
Q. 다음 업데이트는 언제인가요?
A. 10월 초를 목표로 하고 있습니다.
Q. 업데이트는 어떤 게 되나요?
A. 새로운 게임 모드, 퀘스트, 그 외에 여러 가지 입니다!
Q. 출시를 기다리는 2개의 카드가 나온 다음엔 어떤 카드가 나올 예정인가요?
A. 우선 신규카드는 한 달에 한 개씩 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다음 카드는 9월 말에 출시하게 될 것입니다. 그 이후의 카드에 대해서 확실히 정하지는 못했지만 ‘ghost’ 카드에 대해 고민하고 있습니다!
Q. 훈련캠프를 제외하고 랭킹에 영향이 없는 1:1 모드 계획이 있나요? 그리고 일일 도전 / 일일 퀘스트 / 일일 미션 등 업데이트 계획도 있나요?
A. 우선 1:1 모드 추가에 대한 계획은 없습니다. 우리는 도전자 여러분들이 1:1 랭킹 모드에서 압박감을 느낀다는 사실을 알고 있고, 이에 대한 어느 정도의 (좋은) 대안으로 2v2 모드를 개발했습니다! 물론 이후 업데이트에서도 1:1 랭킹 게임의 압박감을 줄일 수 있는 다양한 요소에 대한 고민은 계속할 예정입니다. 그리고 약간의 다음 업데이트 힌트를 드리자면, 기존의 게임 방식과 ‘완전히’ 다른 2v2 모드를 개발하고 있습니다!
Q. 새로운 게임 모드 출시 외에 신규 아레나 출시에 대한 계획도 있나요?
A. 물론입니다! 신규 아레나를 만들고 있습니다!
Q. 로딩 스크린도 바꿀 예정인가요?
A. 그렇습니다. 현재 다음 업데이트에 출시하는 것을 목표로 작업 중입니다!
Q. 저는 라디오 로얄 팟캐스트를 통해 개발 과정에 대한 이야기를 가장 먼저 듣고 있는데요, 개인적으로는 슈퍼셀 팀이 내부에서 일하는 과정에 대한 이야기를 가장 좋아한답니다. 다음번 라디오 로얄은 언제 나오나요?
A. 라디오 로얄을 들어주셔서 감사합니다! 다음 에피소드는 9월 말에 나올 예정이며 다음 업데이트 대한 이야기가 주제가 될 것입니다!
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- 클래시 로얄 팀 드림