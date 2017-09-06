A. 우선 1:1 모드 추가에 대한 계획은 없습니다. 우리는 도전자 여러분들이 1:1 랭킹 모드에서 압박감을 느낀다는 사실을 알고 있고, 이에 대한 어느 정도의 (좋은) 대안으로 2v2 모드를 개발했습니다! 물론 이후 업데이트에서도 1:1 랭킹 게임의 압박감을 줄일 수 있는 다양한 요소에 대한 고민은 계속할 예정입니다. 그리고 약간의 다음 업데이트 힌트를 드리자면, 기존의 게임 방식과 ‘완전히’ 다른 2v2 모드를 개발하고 있습니다!