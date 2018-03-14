요약:



20승을 달성한 후, 추가 온라인 토너먼트가 있을 수 있습니다.

오프라인 토너먼트에서 자신의 실력을 증명하고, 프로팀을 직접 만날 기회를 얻으세요.

프로팀은 각각 독립적이며 다재다능한 플레이어를 찾고 있습니다. 게임 실력만이 다가 아닐 수 있습니다! 성숙함, 리더십, 팀워크 등 다양한 면을 살펴볼 수도 있습니다.

20승을 달성하거나 온라인 토너먼트에서 우승한다고 해서, 반드시 프로팀에 선발되는 것은 아닙니다.

만 16세 이상이어야 합니다.

자세한 내용:

그 동안 갈고 닦은 도전자님의 실력이 빛을 발할 시간입니다! 이제, 이 곳에서 클래시 로얄 프로 선수로 향하는 여정을 시작하세요. 단, 20승을 달성한다고 해서 반드시 프로팀에 선발된다는 보장은 없습니다.



프로팀은 독립적으로 운영되며, 누구를 선발할지에 대한 결정권을 지닙니다. 실력 외에도 선수의 성숙함, 리더십, 다른 멤버와의 팀워크 등을 고려하여 선수를 선발하게 됩니다. 더 나아가, 프로팀과 선수는 연봉 및 다른 요구 사항에 대한 협상을 진행해야 합니다. 좋은 선수라도, 너무 높은 연봉을 제시하거나, 대회 일정에 맞출 수 없거나, 또는 해외 대회에 참가하기 위한 적절한 여행 비자를 받을 수 없는 상황이라면 프로팀이 선발하지 않을 수 있습니다.

클래시 로얄 리그 도전이 종료된 후에는 20승을 달성한 플레이어들이 참가할 수 있는 온라인 토너먼트(2017년 가을에 진행됐던 CCGS와 비슷)를 개최할 예정입니다. 이는 필수가 아닌 선택 사항이지만, 다음과 같은 기회를 얻을 수 있습니다.

대회 환경과 비슷한 중압감 속에서 실력을 발휘해보는 경험

최고의 선수들과 경쟁하여 더 좋은 선수로 성장할 수 있는 기회

클래시 로얄 리그 프로팀이 지켜보고 있는 환경에서 자신의 실력을 유감없이 발휘할 기회

또한, 온라인 대회에서 좋은 실력을 보여준 플레이어를 위해 라이브 이벤트를 진행하려고 합니다. 이를 통해 상위권 선수들과 프로팀이 직접 만나보고 서로가 맞는지 확인할 수 있습니다.