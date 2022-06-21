클래시 로얄 리그가 돌아왔습니다. 월드 파이널로 이어지는 여정에 도전해 보세요!

아직 골드 티켓을 획득하지 못했어도 걱정하지 마세요! 클래시 로얄 리그 예선전을 통회 월드 파이널에 진출할 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다. 여기에서 모든 세부 정보를 알아보세요.



클래시 로얄 리그 예선전

토너먼트는 다섯 스테이지로 나뉩니다. 스테이지 1을 제외하고는 듀얼 형식을 따릅니다.

이벤트

; 날짜

; 진출 플레이어



스테이지 1: 20승 도전

; 8월 6일~11일

; 변동 가능



스테이지 2: 래더

; 8월 15일~20일

; 128명



스테이지 3: 더블 엘리미네이션

; 8월 27일

; 32명



스테이지 4: 스위스

; 9월 3일

; 16명



스테이지 5: 스위스

; 9월 10일

; 골드 티켓 8장 제공



와일드카드 결정전

; 9월 11일

; 골드 티켓 2장 제공



스테이지 1 - 20승 도전 (8월 6일~11일): 8월 6일부터 모든 플레이어가 20승 도전에 참여할 수 있습니다!



등록 (8월 12일~15일): 20승 도전을 완료한 모든 플레이어는 토너먼트 허브에서 다음 스테이지에 등록할 수 있습니다! 토너먼트 허브는 참가 등록을 비롯해 클래시 로얄 리그 예선전의 각 스테이지를 플레이하는 곳입니다.



스테이지 2 - 래더 (8월 15일 ~20일): 플레이어는 래더에서 경쟁하고 경기의 승패에 따라 래더 순위가 오르거나 떨어집니다. 플레이어는 24시간 동안 최대 10번의 경기를 진행할 수 있습니다. 레더 기간이 끝나면 상위 128명 이 스테이지 3으로 진출합니다.



스테이지 3 - 더블 엘리미네이션 (8월 27일): 128명의 플레이어가 더블 엘리미네이션 경쟁에서 서로 대결하게 되며, 2번 패배하면 탈락합니다. 생존한 32명 이 스테이지 4로 진출합니다.



스테이지 4 - 스위스 (9월 3일): 32명이 5개 라운드에서 경쟁합니다. 세(3) 번 승리하는 플레이어가 스테이지 5로 진출합니다. 세(3) 번 패배하는 플레이어는 탈락합니다. 상위 16명 이 스테이지 5로 진출합니다.



스테이지 5 - 스위스 (9월 10일): 16명이 스테이지 4와 같은 형식으로 경쟁합니다. 상위 8명의 플레이어 가 골드 티켓을 확보하게 되며, 다른 8명의 플레이어는 월드 파이널에 진출할 수 있는 마지막 기회인 와일드카드 결정전에 참가하게 됩니다.



와일드카드 결정전 (9월 11일): 스테이지 5에 진출한 플레이어 8명은 싱글 엘리미네이션 대진표에 배정되어 골드 티켓을 얻을 수 있는 마지막 기회를 갖습니다. 대진표에 남은 최종 2명의 플레이어가 골드 티켓을 획득합니다.



CRL 월드 파이널

월드 파이널은 9월 23일부터 25일까지 핀란드 헬싱키에서 열립니다. 달력에 잘 표시해 두세요!



상위 16명의 플레이어가 월드 파이널 더블 엘리미네이션 토너먼트에 참가하게 됩니다. 월드 챔피언십 우승을 차지할 선수는 단 한 명뿐입니다.



월드 파이널에서 $1,000,000 USD 상당의 어마어마한 총상금을 빼놓을 수 없죠!



클래시 로얄 리그 예선전을 통과한 플레이어 10명은 골드 티켓을 이미 확보한 여섯(6) 명의 선수와 함께 월드 챔피언의 왕관을 놓고 핀란드에서 경쟁하게 됩니다.



상금 분배

스테이지

; 순위

; 상금 (USD)



월드 파이널

; 1

; $250,000



2

; $125,000



3

; $80,000



4

; $65,000



5~6

; $50,000



7~8

; $40,000



9~12

; $30,000



13~16

; $20,000



CRL22 시즌 및 다가오는 월드 파이널과 관련한 자세한 정보는 저희의 공식 Twitter, YouTube 및 Instagram이나 여기를 방문해 확인해 주시기 바랍니다.

