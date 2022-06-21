클래시 로얄 리그 2022 상세 정보!
클래시 로얄 리그가 돌아왔습니다. 월드 파이널로 이어지는 여정에 도전해 보세요!
아직 골드 티켓을 획득하지 못했어도 걱정하지 마세요! 클래시 로얄 리그 예선전을 통회 월드 파이널에 진출할 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다. 여기에서 모든 세부 정보를 알아보세요.
클래시 로얄 리그 예선전
토너먼트는 다섯 스테이지로 나뉩니다. 스테이지 1을 제외하고는 듀얼 형식을 따릅니다.
이벤트
; 날짜
; 진출 플레이어
스테이지 1: 20승 도전
; 8월 6일~11일
; 변동 가능
스테이지 2: 래더
; 8월 15일~20일
; 128명
스테이지 3: 더블 엘리미네이션
; 8월 27일
; 32명
스테이지 4: 스위스
; 9월 3일
; 16명
스테이지 5: 스위스
; 9월 10일
; 골드 티켓 8장 제공
와일드카드 결정전
; 9월 11일
; 골드 티켓 2장 제공
스테이지 1 - 20승 도전 (8월 6일~11일):
8월 6일부터 모든 플레이어가 20승 도전에 참여할 수 있습니다!
등록 (8월 12일~15일):
20승 도전을 완료한 모든 플레이어는 토너먼트 허브에서 다음 스테이지에 등록할 수 있습니다! 토너먼트 허브는 참가 등록을 비롯해 클래시 로얄 리그 예선전의 각 스테이지를 플레이하는 곳입니다.
스테이지 2 - 래더 (8월 15일 ~20일):
플레이어는 래더에서 경쟁하고 경기의 승패에 따라 래더 순위가 오르거나 떨어집니다. 플레이어는 24시간 동안 최대 10번의 경기를 진행할 수 있습니다. 레더 기간이 끝나면
상위 128명
이 스테이지 3으로 진출합니다.
스테이지 3 - 더블 엘리미네이션 (8월 27일):
128명의 플레이어가 더블 엘리미네이션 경쟁에서 서로 대결하게 되며, 2번 패배하면 탈락합니다. 생존한
32명
이 스테이지 4로 진출합니다.
스테이지 4 - 스위스 (9월 3일):
32명이 5개 라운드에서 경쟁합니다. 세(3) 번 승리하는 플레이어가 스테이지 5로 진출합니다. 세(3) 번 패배하는 플레이어는 탈락합니다.
상위 16명
이 스테이지 5로 진출합니다.
스테이지 5 - 스위스 (9월 10일):
16명이 스테이지 4와 같은 형식으로 경쟁합니다.
상위 8명의 플레이어
가 골드 티켓을 확보하게 되며, 다른 8명의 플레이어는 월드 파이널에 진출할 수 있는 마지막 기회인 와일드카드 결정전에 참가하게 됩니다.
와일드카드 결정전 (9월 11일):
스테이지 5에 진출한 플레이어 8명은 싱글 엘리미네이션 대진표에 배정되어 골드 티켓을 얻을 수 있는 마지막 기회를 갖습니다. 대진표에 남은 최종 2명의 플레이어가 골드 티켓을 획득합니다.
CRL 월드 파이널
월드 파이널은 9월 23일부터 25일까지 핀란드 헬싱키에서 열립니다. 달력에 잘 표시해 두세요!
상위 16명의 플레이어가 월드 파이널 더블 엘리미네이션 토너먼트에 참가하게 됩니다. 월드 챔피언십 우승을 차지할 선수는 단 한 명뿐입니다.
월드 파이널에서 $1,000,000 USD 상당의 어마어마한 총상금을 빼놓을 수 없죠!
클래시 로얄 리그 예선전을 통과한 플레이어 10명은 골드 티켓을 이미 확보한 여섯(6) 명의 선수와 함께 월드 챔피언의 왕관을 놓고 핀란드에서 경쟁하게 됩니다.
상금 분배
스테이지
; 순위
; 상금 (USD)
월드 파이널
; 1
; $250,000
2
; $125,000
3
; $80,000
4
; $65,000
5~6
; $50,000
7~8
; $40,000
9~12
; $30,000
13~16
; $20,000
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