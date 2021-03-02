2021년 3월 2일
Blog – Clash Royale
클래시 로얄 5주년을 축하해 주세요!
클래시 로얄이 출시된 지 5년이 지났습니다!
무료 이모티콘과 로얄 패스 보상, 그리고 특별 도전 이벤트를 통해 클래시 로얄 5주년 기념을 함께 하세요!
특별 이모티콘을 획득하세요!
여러분이 좋아하는 크리에이터의 채널에서 5주년 특별 이모티콘을 잠금 해제할 수 있습니다.
로얄 패스 보상
전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 시즌 21의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.
특별한 타워 스킨 및 이모티콘
40,000 골드
로얄 패스 번개 상자 6개
희귀 로얄 패스 번개 상자 3개
(희귀 카드 보장!)
영웅 로얄 패스 번개 상자 4개
(영웅 카드 보장!)
교환 토큰 4개
상자당 카드 교체 최대 7번*
전설 상자 1개!
(전설 카드 보장!)
**
보너스 금고 (최대 10,000 골드)
* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다.
** 아레나 6 이상 한정
무료 보상 (로얄 패스 없이 플레이)
로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.
크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)
전설 상자 1개
(시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우)