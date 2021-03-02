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2021년 3월 2일
Blog – Clash Royale

클래시 로얄 5주년을 축하해 주세요!

클래시 로얄이 출시된 지 5년이 지났습니다!

무료 이모티콘과 로얄 패스 보상, 그리고 특별 도전 이벤트를 통해 클래시 로얄 5주년 기념을 함께 하세요!

특별 이모티콘을 획득하세요!

여러분이 좋아하는 크리에이터의 채널에서 5주년 특별 이모티콘을 잠금 해제할 수 있습니다.

로얄 패스 보상

전투에서 크라운을 획득하고, 70개 보상 티어를 모두 잠금 해제하세요!

로얄 패스로 시즌 21의 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

  • 특별한 타워 스킨 및 이모티콘

  • 40,000 골드

  • 로얄 패스 번개 상자 6개

  • 희귀 로얄 패스 번개 상자 3개

    (희귀 카드 보장!)

  • 영웅 로얄 패스 번개 상자 4개

    (영웅 카드 보장!)

  • 교환 토큰 4개

  • 상자당 카드 교체 최대 7번*

  • 전설 상자 1개!

    (전설 카드 보장!)

    **

  • 보너스 금고 (최대 10,000 골드)


* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다.
** 아레나 6 이상 한정

무료 보상 (로얄 패스 없이 플레이)

로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 전설 상자 1개

    (시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우)