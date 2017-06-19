2017년 6월 19일
Blog – Clash Royale
16강 1,2차 경기 결과!
도전자 여러분의 많은 응원과 관심 속에 클래시 아시아 크라운 컵 16강 1차, 2차 경기가 종료 됐습니다.
과연 한국 선수들은 어떤 성적을 거두었을까요?
16강 1일차 결과 (2017. 6. 17)
바카니 선수와 June 선수가 출전한 가운데, 상대 선수들의 실력 또한 만만치 않았습니다! 결국 승리와 패배를 반복하며 바카니 선수는 최종 승점 3점, June 선수는 6점을 기록하게 됩니다!
16강 2일차 결과 (2017. 6. 18)
경신추 선수와 비버 선수가 출전한 16강 2일차! 아슬아슬한 경기를 계속해서 이어나가다 결국 승리를 거두며 승점 6점을 따낸 경신추 선수, 그리고 아쉽게도 이번에는 승점을 따내지 못했지만 최선을 다한 비버 선수의 활약이 돋보였습니다.
앞으로 일정
곧 펼쳐질 클래시 아시아 크라운 컵 3차, 4차 경기로 최종 상하이 결승전에 진출할 선수가 결정됩니다! 모든 선수들이 큰 차이가 없이 승점을 따낸 가운데 다음 주 경기가 더욱 중요해졌습니다.
언제라도 뒤집힐 수 있는 박빙의 승부! 마지막까지 도전자 여러분의 많은 응원이 필요합니다!
[중계 일정]
6월 24일 (토) 오후 6시 - 16강 3차
6월 25일 (일) 오후 6시 - 16강 4차
[중계 채널]