🦇 박쥐 진화 드래프트: 10월 2일~9일

박쥐 진화를 사용해 플레이하세요!

⚔️ 도전: 10월 6일~9일

🪦동요하는 무덤: 10월 9일~16일

무덤을 조심하세요!

⚔️ 도전: 10월 13일~16일 *무료 배너 받기!



🍬트릭 오어 트릿: 10월 16일~23일

호박이 있는 건 알겠는데, 착할까요 나쁠까요?

⚔️ 도전: 10월 20일~23일

🐖호그 난장판: 10월 23일~30일

상대의 호그들이... 호그들이 득실득실!!

⚔️도전: 10월 27일~30일 *무료 이모티콘 받기!



👻유령마을: 10월 30일~11월 6일

진짜 소름 돋네요.

⚔️ 도전: 11월 3일~6일 *무료 배너 받기!