2023년 10월 2일
Blog – Clash Royale
클래시 할로윈 시즌
유령 여러분, 가장 오싹한 시즌이 찾아옵니다... 클래시 할로윈!
재미난 장난과 간식은 물론, 신규 카드 진화까지 준비되어 있습니다!
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신규 진화
박쥐보다 더 멋진 건? 바로... 뱀파이어 박쥐! 순환 주기 2로 나타나는 진화된 박쥐는 공격할 때마다 HP를 회복하며, 자신의 HP를 최대치 이상으로 증가시킬 수도 있습니다!
이벤트 및 도전
🦇 박쥐 진화 드래프트: 10월 2일~9일
박쥐 진화를 사용해 플레이하세요!
⚔️ 도전: 10월 6일~9일
🪦동요하는 무덤: 10월 9일~16일
무덤을 조심하세요!
⚔️ 도전: 10월 13일~16일 *무료 배너 받기!
🍬트릭 오어 트릿: 10월 16일~23일
호박이 있는 건 알겠는데, 착할까요 나쁠까요?
⚔️ 도전: 10월 20일~23일
🐖호그 난장판: 10월 23일~30일
상대의 호그들이... 호그들이 득실득실!!
⚔️도전: 10월 27일~30일 *무료 이모티콘 받기!
👻유령마을: 10월 30일~11월 6일
진짜 소름 돋네요.
⚔️ 도전: 11월 3일~6일 *무료 배너 받기!
👑 클래식 로얄 토너먼트 👑
10월 7일~11일
👑 트리플 엘릭서 토너먼트 👑
10월 21일~25일
소름 돋는 꾸미기 아이템
상점에서 저주 받은 키친 타워 스킨을 획득하세요.
잊지 말고 도전에서 무료 보상을 챙기세요!