클랜전 살펴보기!
클랜전은 클랜원 모두가 즐길 수 있는 이벤트로 2일간 진행됩니다! 전 세계의 클랜을 상대로 전투에서 승리해 도전자님의 클랜에 명예와 보상을 가져다주세요!
제일 먼저 할 일
활동 중인 클랜 찾기! 클랜전에 참가하려면 최소 10명의 클랜원이 필요합니다.
또는 게임 내 추천 클랜을 통해 도전자님께 가장 어울리는 클랜을 찾아보세요!
모든 참가자는 킹 레벨이 최소 8레벨이어야 합니다.
클랜 대표 및 공동 대표만 클랜전을 시작할 수 있습니다.
클랜이 클랜전을 시작하면, 소셜 탭에서 아래의 지도를 볼 수 있습니다.
1일 차: 수집일
자신의 카드를 사용해 전투하고 클랜 카드를 수집하세요. 클랜 카드는 전쟁일에 사용할 전쟁 덱을 만드는 데 사용됩니다.
수집일에는
3
번
전투할 수 있습니다.
수집일의 목표는 최대한 많은 클랜 카드를 수집하는 것입니다.
지도에서 전투할 수 있는 여러 게임 모드를 확인할 수 있으며, 게임 모드를 플레이하면 다른 모드로 교체됩니다.
전투에 참여하기만 하면 클랜 카드를 얻을 수 있지만, 승리하면 더 많은 카드를 얻을 수 있습니다.
자신의 아레나가 높을수록 더 많은 클랜 카드를 획득할 수 있습니다.
각 게임 모드에 적합한 덱을 만들어보세요.
수집일이 종료되면, 전쟁일이 시작됩니다.
2일 차: 전쟁일
클랜 카드를 사용해 전투하고 승리의 영광을 클랜에게! 전쟁일 전투에서 더 많이 승리한 클랜이 클랜전에서 최종 승리합니다!
전쟁일에는
한
번만
전투할 수 있습니다.
전쟁일의 목표는 전투(마지막 전투)에서 승리하는 것입니다.
전쟁일에는 모든 클랜원이 같은 클랜 카드로 전투합니다.
클랜 카드로 전쟁 덱을 구성해 클랜원과 공유하거나 덱을 가장 잘 만드는 클랜원의 덱을 복사하세요!
참고: 클랜 카드의 레벨은 자신이 보유한 카드의 레벨보다 높을 수 없습니다. 자신의 카드를 업그레이드해 더 높은 레벨의 클랜 카드를 사용할 수 있습니다.
마지막 전투 전에 친선전에서 클랜원과 전쟁 덱을 테스트해 보세요!
클랜원이 마지막 전투를 시작하면 응원해주세요!
전쟁일이 종료되면, 클랜 트로피를 획득합니다. 전쟁이 끝나면 다음 전쟁을 시작할 수 있습니다!
보상!
클랜 트로피는 클랜전 승리의 증표입니다.
클랜 트로피를 획득할수록 클랜 리그 등급이 올라갑니다.
클랜전 시즌이 종료될 때마다 전쟁 상자를 얻을 수 있습니다.
전쟁 상자는 클랜 리그 등급과 클랜전 시즌에서 자신이 참가했던 클랜전 중 가장 높은 랭킹을 얻은 전쟁을 기반으로 결정됩니다.
더 높은 랭킹이나 더 높은 리그 등급을 달성해 더 큰 상자를 획득하세요!
여기까지 전부 읽으셨다면, 클랜전에서 충분히 활약하실 수 있습니다!
이제 클랜의 이름을 널리 떨쳐보세요!
아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀