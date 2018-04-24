2일 차: 전쟁일

클랜 카드를 사용해 전투하고 승리의 영광을 클랜에게! 전쟁일 전투에서 더 많이 승리한 클랜이 클랜전에서 최종 승리합니다!

전쟁일에는 한 번만 전투할 수 있습니다.

전쟁일의 목표는 전투(마지막 전투)에서 승리하는 것입니다.

전쟁일에는 모든 클랜원이 같은 클랜 카드로 전투합니다.

클랜 카드로 전쟁 덱을 구성해 클랜원과 공유하거나 덱을 가장 잘 만드는 클랜원의 덱을 복사하세요!

참고: 클랜 카드의 레벨은 자신이 보유한 카드의 레벨보다 높을 수 없습니다. 자신의 카드를 업그레이드해 더 높은 레벨의 클랜 카드를 사용할 수 있습니다.

마지막 전투 전에 친선전에서 클랜원과 전쟁 덱을 테스트해 보세요!

클랜원이 마지막 전투를 시작하면 응원해주세요!