게임에 신규 기능을 추가하기 전, 저희는 현재 있는 기능이 의도대로 제대로 작동하고 있는지 검토합니다.

새로운 기능을 계속해서 추가하기만 한다면, UI가 너무 복잡해질 수 있습니다.

따라서, 적절한 시기에 이전의 오래된 기능을 개선하거나 더 나은 기능으로 교체해서 더 재밌는 클래시 로얄을 만들고자 합니다.

특히 클랜 상자의 경우, 처음과는 달리 점차 매력이 떨어지고 있다고 느꼈습니다. 너무 오래된 기능이어서인지 조금 "질렸다"는 느낌이 들기 때문이죠.

클랜원의 활동을 독려하고자 했던 원래 의도와는 달리, 지금의 클랜 상자는 아무 것도 하지 않아도 받을 수 있는 무료 상자 같은 느낌입니다.

물론 클랜 상자가 클랜원의 활동량을 가늠하고 누가 제일 많이 기여했는지 확인하는 역할도 겸하고 있다는 것을 알고 있습니다.

클랜을 성공적으로 운영하기 위해서 활동량 모니터링은 아주 중요한 요소이기 때문에 클랜 상자가 없어지더라도 이러한 기능은 가능하도록 변경할 예정입니다.

기대해 주세요!





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클래시 로얄 팀

