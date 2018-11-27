팬들에게 한 마디!



Ho 선수

카페 댓글 잘 봤습니다. 킹존 응원 많이 해 주셔서 감사합니다. 그 응원에 보답할 수 있도록 좋은 경기 보여드리겠습니다.

Big Daddy 선수

여태까지 본 도시락 중에 가장 호화로운 도시락입니다. 감사합니다. 월드 파이널 꼭 우승하겠습니다.

July 선수

응원 많이 해 주셔서 감사합니다. 응원해주신만큼 월드파이널에서 좋은 경기력을 보답하겠습니다.

X-bow master 선수

응원해주신만큼 결과로 증명하겠습니다.