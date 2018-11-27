2018년 11월 27일
Blog – Clash Royale
킹존 도시락 전달 후기!
클래시 로얄 리그 아시아 시즌2에서 당당히 우승을 차지하고 월드 파이널로 향하는 킹존 DragonX! 도전자 여러분들이 남겨준 응원 댓글에 힙입어 킹존에게 도시락을 무사히 전달할 수 있었습니다.
▶ 킹존 선수들에게 전달할 도시락! 도시락마다 선수 개개인의 스티커가 붙어있습니다.
▶ 대회를 앞둔 선수들의 건강까지 챙긴 고퀄 도시락!
▶ 팬들이 보낸 도시락을 해맑은 표정으로 화답하는 킹존 DragonX 선수들!
팬들에게 한 마디!
Ho 선수
카페 댓글 잘 봤습니다. 킹존 응원 많이 해 주셔서 감사합니다. 그 응원에 보답할 수 있도록 좋은 경기 보여드리겠습니다.
Big Daddy 선수
여태까지 본 도시락 중에 가장 호화로운 도시락입니다. 감사합니다. 월드 파이널 꼭 우승하겠습니다.
July 선수
응원 많이 해 주셔서 감사합니다. 응원해주신만큼 월드파이널에서 좋은 경기력을 보답하겠습니다.
X-bow master 선수
응원해주신만큼 결과로 증명하겠습니다.
월드 파이널 일정 안내
2018년 12월 1일(토) ㅣ 오전 11시
킹존 DragonX 계속 응원 부탁드리며, 클래시 로얄 월드 파이널도 많은 시청 바랍니다!