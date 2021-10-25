2021년 10월 25일
Blog – Clash Royale
킹 레벨 14 카드 보상을 확인하세요!
안녕하세요 도전자님,
레벨 14가 출시와 함께 업그레이드에 필요한 조건 및 골드와 카드 비용이 줄어듭니다.
그래서 저희는 여러분이 이전 업그레이드에 사용한 카드를 되돌려드릴 예정입니다.
자세한 사항은 아래 내용을 참고해주세요👀
이번 변경 사항으로 새로운 업그레이드에 필요한 상당수의 카드를 얻을 수 있게 됩니다.
[예시]
현재 최대 레벨 13의 전설 카드가 있는 경우 14장의 카드가 지급됩니다. 14 레벨로 업그레이드하기 위해선 6장의 카드만 추가로 획득하면 됩니다.
레벨 12의 일반 카드가 있는 경우 500개의 일반 카드가 지급됩니다.
카드 보상과 누적된 XP는 업데이트 이후 자동으로 지급됩니다. 자세한 내용은 아래의 공지사항 참고 부탁드리겠습니다.
👉클래시 로얄(Clash Royale) 킹 레벨 14가 곧 찾아옵니다! [바로가기]
곧 다음 업데이트 관련한 더 많은 업데이트 정보를 가지고 여러분을 다시 찾아오도록 하겠습니다👋
클래시 로얄 팀