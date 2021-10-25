안녕하세요 도전자님,

레벨 14가 출시와 함께 업그레이드에 필요한 조건 및 골드와 카드 비용이 줄어듭니다.



그래서 저희는 여러분이 이전 업그레이드에 사용한 카드를 되돌려드릴 예정입니다.



자세한 사항은 아래 내용을 참고해주세요👀