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2021년 10월 25일
Blog – Clash Royale

킹 레벨 14 카드 보상을 확인하세요!

안녕하세요 도전자님,

레벨 14가 출시와 함께 업그레이드에 필요한 조건 및 골드와 카드 비용이 줄어듭니다.

그래서 저희는 여러분이 이전 업그레이드에 사용한 카드를 되돌려드릴 예정입니다.

자세한 사항은 아래 내용을 참고해주세요👀

이번 변경 사항으로 새로운 업그레이드에 필요한 상당수의 카드를 얻을 수 있게 됩니다.

[예시]

  • 현재 최대 레벨 13의 전설 카드가 있는 경우 14장의 카드가 지급됩니다. 14 레벨로 업그레이드하기 위해선 6장의 카드만 추가로 획득하면 됩니다.

  • 레벨 12의 일반 카드가 있는 경우 500개의 일반 카드가 지급됩니다.

카드 보상과 누적된 XP는 업데이트 이후 자동으로 지급됩니다. 자세한 내용은 아래의 공지사항 참고 부탁드리겠습니다.

👉클래시 로얄(Clash Royale) 킹 레벨 14가 곧 찾아옵니다! [바로가기]

곧 다음 업데이트 관련한 더 많은 업데이트 정보를 가지고 여러분을 다시 찾아오도록 하겠습니다👋

클래시 로얄 팀