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2017년 6월 12일
Blog – Clash Royale

[대회] 한국팀 참가! 아시아 최강 플레이어는 과연?!

[2017 클래시 아시아 크라운 컵] 이 시작됩니다! 

한국, 중국, 일본, 홍콩, 대만, 인도네시아 중 최종 결승으로 가는 선수는 누가 될까요?

대회 중계 일정

6월 17일 (토) 오후 6시 - 16강 1차
6월 18일 (일) 오후 6시 - 16강 2차
6월 24일 (토) 오후 6시 - 16강 3차
6월 25일 (일) 오후 6시 - 16강 4차

경기 중계 채널

클래시 로얄 공식 유튜브에서 생중계.

유튜브 구독 후 알림 설정을 하면 경기 시작 알림을 받을 수 있습니다.

<유튜브 채널 바로가기>

참가 선수 소개

한국을 대표해 클래시 아시아 크라운 컵에 참가하는 선수들은 누가 일까요?

선수들의 소개와 간단한 선수별 전략을 분석한 글을 확인하세요!

<참가 선수 자세히 보기

참가 선수는 어떻게 뽑았나요?

한국 대표 선수들은 크라운컵 코리아를 통해 선발했습니다! 

2017년 5월 동안 진행했던 크라운컵 코리아 그 대망의 결승전을 감상해보세요!

크라운컵 코리아 결승전

2017 클래시 아시아 크라운 컵! 여러분의 많은 응원이 필요합니다!

이번 행사와 관련해 토너먼트 이벤트 등 다양한 클래시 굿즈를 얻을 수 있는 이벤트들이 기다리고 있으니 클래시 로얄 페이스북 페이지에서 소식을 받아보세요!

<클래시 로얄 페이스북 페이지