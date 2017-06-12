2017년 6월 12일
Blog – Clash Royale
[대회] 한국팀 참가! 아시아 최강 플레이어는 과연?!
[2017 클래시 아시아 크라운 컵] 이 시작됩니다!
한국, 중국, 일본, 홍콩, 대만, 인도네시아 중 최종 결승으로 가는 선수는 누가 될까요?
대회 중계 일정
6월 17일 (토) 오후 6시 - 16강 1차
6월 18일 (일) 오후 6시 - 16강 2차
6월 24일 (토) 오후 6시 - 16강 3차
6월 25일 (일) 오후 6시 - 16강 4차
경기 중계 채널
클래시 로얄 공식 유튜브에서 생중계.
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참가 선수 소개
한국을 대표해 클래시 아시아 크라운 컵에 참가하는 선수들은 누가 일까요?
선수들의 소개와 간단한 선수별 전략을 분석한 글을 확인하세요!
참가 선수는 어떻게 뽑았나요?
한국 대표 선수들은 크라운컵 코리아를 통해 선발했습니다!
2017년 5월 동안 진행했던 크라운컵 코리아 그 대망의 결승전을 감상해보세요!
2017 클래시 아시아 크라운 컵! 여러분의 많은 응원이 필요합니다!
이번 행사와 관련해 토너먼트 이벤트 등 다양한 클래시 굿즈를 얻을 수 있는 이벤트들이 기다리고 있으니 클래시 로얄 페이스북 페이지에서 소식을 받아보세요!