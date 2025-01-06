2025년 1월 6일
Blog – Clash Royale
1월 이벤트 및 도전!
다트 고블린 진화 드래프트(1v1): 1월 6일~13일
다트를 그냥 바람총에서 쏘는 것보다 더 좋은 건 바로 독이 발린 다트를 쏘는 것입니다. 신규 진화 다트 고블린을 사용해 완벽한 덱을 드래프트하세요.
⚔️ 도전: 1월 10일~13일
🏆 보상: 배너(장식 및 프레임)
룬 자이언트(1v1): 1월 13일~20일
강력한 전사에게는 그에 걸맞은 뛰어난 무기가 필요하죠. 룬 자이언트는 여러분의 유닛에 오직 최고의 무기만을 전달합니다.
⚔️ 도전: 1월 17일~20일
🏆 보상: 배너(장식 및 프레임)
버서커 클래시(1v1): 1월 20일~27일
전투가 시작됐습니다! 유닛의 HP가 절반으로 떨어지면 더 격렬하고 빠르게 싸웁니다.
⚔️ 도전: 1월 24일~27일
🏆 보상: 배너 장식
슈퍼 카드 드래프트(1v1): 1월 27일~2월 3일
드래프트에서 슈퍼 카드를 선택해 덱을 만드세요! 일반 드래프트 전투 규칙이 적용됩니다.
⚔️ 도전: 1월 31일~2월 3일
🏆 보상: 배너 프레임