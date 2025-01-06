다트를 그냥 바람총에서 쏘는 것보다 더 좋은 건 바로 독이 발린 다트를 쏘는 것입니다. 신규 진화 다트 고블린을 사용해 완벽한 덱을 드래프트하세요.

⚔️ 도전: 1월 10일~13일

🏆 보상: 배너(장식 및 프레임)