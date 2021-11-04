11/4 클래시 로얄 점검이 시작됩니다!
안녕하세요 도전자님,
11/4일에 클래시 로얄 점검 예정입니다. 점검 이후 많은 변화가 있을 예정이니 자세한 내용은 아래에서 확인하세요!👀
1️⃣킹 타워 레벨 변경 관련 문제 수정
업데이트 후 일부 플레이어는 킹 타워 레벨 변경 시 기존 레벨보다 더 많은 XP와 스타 포인트를 획득했습니다. 이로 인해 레벨이 낮은 플레이어들의 킹 타워 레벨이 14로 변경되며 과도한 스타 포인트를 받게 되었습니다.
해당 문제가 발생한 계정일 경우 기존 레벨보다 더 많이 추가된 XP와 스타 포인트는 제거되며 점검 종료 후 게임 내 메시지를 통해 안내해드릴 예정입니다.
✅기존 레벨보다 더 많이 추가된 XP 또는 스타 포인트 제거
✅레벨 14로 변경된 경우 기존 레벨에 맞게 하향 조정
✅챔피언을 잠금 해제한 경우 해당 카드는 유지되지만, 레벨 14에 도달할 때까지 사용 불가
✅업데이트 이후 업그레이드한 모든 스타 레벨은 업데이트 이전 스타 레벨과 동일하게 변경되며 업데이트 이후 업그레이드에 사용한 스타 포인트는 자동 지급
10월 27일(수) 업데이트 이후에 획득한 XP와 스타 포인트는 제거되지 않으며, 기존 레벨보다 더 많이 획득한 XP와 스타 포인트만 제거됩니다.
2️⃣챔피언 밸런스 조정
아처 퀸
⏫능력 재사용 대기시간 증가 (‘11초’ → ‘15초’)
⏬능력 지속 시간 감소 (‘3.5초’ → ‘3초’)
아처 퀸은 아레나에 웅장하게 등장하였고 그녀가 아주 강력한 챔피언이라는 사실을 증명했습니다.
능력 재사용 대기시간을 증가 시켜 그녀가 전투 중 능력을 자주 사용할 수 없도록 만들었고, 능력 지속 시간을 감소 시켜 그녀가 적에게 주는 피해량을 줄였습니다. 이제 아처 퀸은 방어하기 쉬워졌으니 두려워하지 마세요!
해골 킹
⏫피해량 14% 증가
⏫피해 면적 30% 증가
✅넉백 효과에 면역이 되도록 변경 (통나무 제외)
해골 킹은 뼈가 약한 나머지 아레나에서 온전히 서 있지 못하고 있습니다.
그의 피해량과 피해 면적이 증가하면 강력해진 뼈로 고블린을 한 번에 처치할 수 있을 것이고 무리 유닛을 상대할 때 효율적으로 공격함과 동시에 영혼을 더 빨리 모을 수 있을 것입니다.