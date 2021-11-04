업데이트 후 일부 플레이어는 킹 타워 레벨 변경 시 기존 레벨보다 더 많은 XP와 스타 포인트를 획득했습니다. 이로 인해 레벨이 낮은 플레이어들의 킹 타워 레벨이 14로 변경되며 과도한 스타 포인트를 받게 되었습니다.

해당 문제가 발생한 계정일 경우 기존 레벨보다 더 많이 추가된 XP와 스타 포인트는 제거되며 점검 종료 후 게임 내 메시지를 통해 안내해드릴 예정입니다.

✅기존 레벨보다 더 많이 추가된 XP 또는 스타 포인트 제거



✅레벨 14로 변경된 경우 기존 레벨에 맞게 하향 조정



✅챔피언을 잠금 해제한 경우 해당 카드는 유지되지만, 레벨 14에 도달할 때까지 사용 불가



✅업데이트 이후 업그레이드한 모든 스타 레벨은 업데이트 이전 스타 레벨과 동일하게 변경되며 업데이트 이후 업그레이드에 사용한 스타 포인트는 자동 지급



10월 27일(수) 업데이트 이후에 획득한 XP와 스타 포인트는 제거되지 않으며, 기존 레벨보다 더 많이 획득한 XP와 스타 포인트만 제거됩니다.