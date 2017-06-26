2017 클래시 아시아 크라운 컵 16강 경기가 모두 진행되고, 8강 진출자가 결정되었습니다! 각 조에서 1, 2위를 기록한 선수들은 상해로 가는 8강 진출 티켓을 얻게 되었습니다.





한국의 경우 여러분의 응원에 힘입어 June 선수, 경신추 선수가 8강 진출에 성공했습니다.