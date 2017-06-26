2017년 6월 26일
Blog – Clash Royale
16강 최종 결과, 한국 8강 진출!
16강 최종 결과 및 8강 진출 선수 확정
2017 클래시 아시아 크라운 컵 16강 경기가 모두 진행되고, 8강 진출자가 결정되었습니다! 각 조에서 1, 2위를 기록한 선수들은 상해로 가는 8강 진출 티켓을 얻게 되었습니다.
한국의 경우 여러분의 응원에 힘입어 June 선수, 경신추 선수가 8강 진출에 성공했습니다.
16강 3일차 결과 (2017. 6. 24)
이번 경기를 통해 8강 행이 결정되는 만큼, 더욱 치열한 대결이 펼쳐졌습니다. 바카니 선수가 아쉽게 A조 3위에 그쳐 본선 진출에는 실패했지만, JUNE 선수가 승점 2점 차이로 3위 선수를 제치고 2위로 진출을 확정 지었습니다.
16강 4일차 결과 (2017. 6. 25)
최강 선수들이 포진하여 죽음의 조라 불렸던 C조의 경기는 보는 사람들로 하여금 손에 땀을 쥐게 했는데요. 경신추 선수가 승점 3점을 추가하며 조 2위로 진출하게 되었습니다. 비버 선수는 부담감을 극복하고 1세트를 따내며 모두의 박수를 받았습니다.
앞으로 일정
7월 7일 (금) 14시 - 8강 1차
7월 8일 (토) 12시 - 8강 2차
7월 9일 (일) 12시 - 준결승, 결승