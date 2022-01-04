이러한 새로운 콘텐츠들을 게임에 추가하면서 신규 클래시 로얄 플레이어와 복귀 플레이어를 많이 만날 수 있었습니다!



또한 2021년에는 멋진 클래시 로얄 리그 파이널이 열려, Mugi 선수가 월드 챔피언으로 등극했습니다!



내년에는 더 발전할 수 있도록 모든 팀원이 노력하겠습니다💪