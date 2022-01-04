2022년 로얄의 목표를 확인하세요!
안녕하세요 도전자님,
이제 저물어가는 2021년은 클래시 로얄에 있어 정말 놀라운 한 해였습니다✨
커뮤니티의 아이디어와 제안에 힘입어, 클래시 로얄을 더 나은 방향으로 이끌어 준 몇 가지 훌륭한 업데이트가 있었습니다.
👉작년에 추가된 콘텐츠 예
트로피 로드 확장
신규 고레벨 추가
카드 업그레이드 비용 감소
많은 골드 추가
모든 플레이어가 스타 포인트 이용 가능
새로운 상자 유형 추가
도전 대폭 변경
진행을 크게 도와주는 마법 아이템 추가
새로운 챔피언 카드 희귀도
기타 많은 게임 환경 개선 업데이트
이러한 새로운 콘텐츠들을 게임에 추가하면서 신규 클래시 로얄 플레이어와 복귀 플레이어를 많이 만날 수 있었습니다!
또한 2021년에는 멋진 클래시 로얄 리그 파이널이 열려, Mugi 선수가 월드 챔피언으로 등극했습니다!
내년에는 더 발전할 수 있도록 모든 팀원이 노력하겠습니다💪
팀은 2021년을 되돌아보는 시간을 가졌고 게임이 나아가고 있는 방향에 만족하고 있습니다.
지금은 커뮤니티로부터 의견을 받고 클래시 로얄의 미래에 대한 아이디어를 내고 있으며, 이에 대한 플레이어의 반응을 기대하고 있습니다.
또한 도둑이나 낚시꾼 관련 오류와 같은 문제 해결의 필요성도 인지하고 있으며 최대한 빠른 해결을 위해 노력 중이지만, 개발상의 일부 문제로 인해 예상보다 훨씬 시간이 걸리고 있습니다.
가능한 한 빨리 해결할 수 있도록 노력하겠습니다!
이제 막 시작된 2022년에는 즐거운 몇 가지 기능을 작업할 예정입니다.
약속을 했으나 불가피한 문제로 실행할 수 없는 상황을 방지하고자 상세 내용은 알려드릴 수 없지만, 2022년에 준비 중인 것들을 대략적으로 공개할 수는 있습니다.
💪올해의 주요 목표들
더 많은 게임 진행 방법과 보상 추가
더 많은 사용자 설정과 개인 맞춤 옵션
기존 기능의 개선
커뮤니티에서 요청하는 환경 개선 등 이 외에도 많은 것들이 있지만, 올해 중점적으로 다룰 사항은 이것들입니다.
다음 업데이트는 2022년 4월 출시를 목표로 하지만, 그 전에 원하시는 것들이 분명 있을 것입니다.
✅밸런스 조정
3개월에 한 번씩 밸런스 조정을 진행하는 데 있어 주기가 너무 길다는 의견을 수렴하여 2개월로 변경했습니다.
이를 통해 팀원들이 밸런스 조정 진행 전 충분한 데이터를 확보할 수 있고 다른 요소에 집중할 수 있을 것입니다.
2022년 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월에 밸런스 업데이트를 하는 것이 목표입니다.
의견을 주신 모든 분들께 감사드립니다.