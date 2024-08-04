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2024년 8월 4일
Blog – Clash Royale

8월의 골드 축제!

8월의 골드 축제에 참여하세요! 8월 5일부터 12일까지 골드가 비처럼 쏟아질 예정입니다! 축제 동안에는 무려 세 개의 이벤트가 동시에 진행됩니다. 업그레이드 할인, 추가 골드, 그리고 마일스톤 보상까지! 놓칠 수 없는 황금 같은 기회죠?

그럼 자세한 내용을 알아봅시다.

슬래시 로얄!

일주일 내내 절반의 골드 비용으로 카드를 업그레이드할 수 있습니다!

골드 러시!

추가 골드를 원하시나요? 그렇다면 타워를 파괴하세요!

아레나 레벨에 따라 최대 12만 골드까지 획득할 수 있습니다!

이벤트 기간에 얻을 수 있는 최대 일일 골드 수는 다음과 같습니다.

  • 아레나 1~4: 5,000 골드

  • 아레나 5~7: 10,000 골드

  • 아레나 8~10: 15,000 골드

  • 아레나 11 이상: 20,000 골드

마일스톤 이벤트!

골드를 사용하면 보상을 얻습니다. 참 간단하죠?

골드 소비 목표와 각 보상 내용은 아래와 같습니다.

  • 5,000 골드: 골드 상자 1개

  • 10,000 골드: 무작위 일반 카드 500장

  • 20,000 골드: 상자 열쇠 5개

  • 50,000 골드: 무작위 희귀 카드 100장

  • 100,000 골드: 마법 상자 1개

  • 200,000 골드: 무작위 영웅 카드 50장

  • 300,000 골드: 자이언트 상자 1개

  • 450,000 골드: 전설 와일드카드 3장

  • 600,000 골드: 로얄 와일드 상자

  • 750,000 골드: 전설 킹 상자 1개(아레나 10 이하인 경우 킹 상자로 대체)

비처럼 쏟아질 골드를 쓸어 담을 준비를 마치셨나요? 그렇다면 어서 전투에 나서세요!

아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀