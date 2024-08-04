8월의 골드 축제에 참여하세요! 8월 5일부터 12일까지 골드가 비처럼 쏟아질 예정입니다! 축제 동안에는 무려 세 개의 이벤트가 동시에 진행됩니다. 업그레이드 할인, 추가 골드, 그리고 마일스톤 보상까지! 놓칠 수 없는 황금 같은 기회죠?

그럼 자세한 내용을 알아봅시다.