2024년 8월 4일
Blog – Clash Royale
8월의 골드 축제!
8월의 골드 축제에 참여하세요! 8월 5일부터 12일까지 골드가 비처럼 쏟아질 예정입니다! 축제 동안에는 무려 세 개의 이벤트가 동시에 진행됩니다. 업그레이드 할인, 추가 골드, 그리고 마일스톤 보상까지! 놓칠 수 없는 황금 같은 기회죠?
그럼 자세한 내용을 알아봅시다.
슬래시 로얄!
일주일 내내 절반의 골드 비용으로 카드를 업그레이드할 수 있습니다!
골드 러시!
추가 골드를 원하시나요? 그렇다면 타워를 파괴하세요!
아레나 레벨에 따라 최대 12만 골드까지 획득할 수 있습니다!
이벤트 기간에 얻을 수 있는 최대 일일 골드 수는 다음과 같습니다.
아레나 1~4: 5,000 골드
아레나 5~7: 10,000 골드
아레나 8~10: 15,000 골드
아레나 11 이상: 20,000 골드
마일스톤 이벤트!
골드를 사용하면 보상을 얻습니다. 참 간단하죠?
골드 소비 목표와 각 보상 내용은 아래와 같습니다.
5,000 골드: 골드 상자 1개
10,000 골드: 무작위 일반 카드 500장
20,000 골드: 상자 열쇠 5개
50,000 골드: 무작위 희귀 카드 100장
100,000 골드: 마법 상자 1개
200,000 골드: 무작위 영웅 카드 50장
300,000 골드: 자이언트 상자 1개
450,000 골드: 전설 와일드카드 3장
600,000 골드: 로얄 와일드 상자
750,000 골드: 전설 킹 상자 1개(아레나 10 이하인 경우 킹 상자로 대체)
비처럼 쏟아질 골드를 쓸어 담을 준비를 마치셨나요? 그렇다면 어서 전투에 나서세요!
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀