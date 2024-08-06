마법사 진화는 방어력이 상당했습니다. 그의 실드를 뚫으려면 비용이 높은 마법을 사용해야 했거든요. 앞으로는 감전 마법과 같은 저비용의 마법으로도 실드를 파괴할 수 있습니다. 대신, 독 마법으로부터 살아남을 수 있도록 마법사의 기본 HP를 증가시켰습니다. 특히, 마법사 진화가 감전 마법과 독 마법의 조합으로 인해 무력화되는 것을 방지할 수 있습니다.