8월 밸런스 조정!
화살
💥 크라운 타워 피해량 :
111 → 93 (-16%)
화살을 잘 사용하면 적 유닛을 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 적의 크라운 타워에도 상당한 피해를 입힐 수 있었습니다. 화살이 매치에 미치는 영향력을 줄이기 위해 크라운 타워에 주는 피해량을 조금 감소시켰습니다.
고블린 드릴 진화
두 번째 잠복 시 생성되는 추가 고블린 하나 제거
고블린 드릴 진화 순환 덱은 크라운 타워에 거의 확정적으로 피해를 줄 수 있기에 인기가 상당했습니다. 다른 카드들도 피해를 입히는 데 사용될 수 있도록 고블린 드릴 진화에서 생성되는 추가 고블린 중 하나를 제거했습니다.
마법사
❤️ HP:
720 → 754 (+5%)
🛡️ 실드 HP (진화 시): 296 → 190 (-36%)
마법사 진화는 방어력이 상당했습니다. 그의 실드를 뚫으려면 비용이 높은 마법을 사용해야 했거든요. 앞으로는 감전 마법과 같은 저비용의 마법으로도 실드를 파괴할 수 있습니다. 대신, 독 마법으로부터 살아남을 수 있도록 마법사의 기본 HP를 증가시켰습니다. 특히, 마법사 진화가 감전 마법과 독 마법의 조합으로 인해 무력화되는 것을 방지할 수 있습니다.
대포 카트
⏱️ 실드가 있을 때의 공격 속도:
1초 → 0.9초 (-10%)
한동안 대포 카트의 인기가 시들했습니다. 실드가 파괴되기 전의 공격 속도를 개선하여 실드 파괴 후와의 밸런스를 맞추고 카드의 활용도를 높이고자 합니다.
일렉트로 마법사
🟢 배치 피해 반경 :
2.5 → 3 (+20%)
일렉트로 마법사의 배치 피해 반경을 얼음 마법사와 동일하게 조정하여, 배치 시 효과를 더욱 강력하고 유용하게 조정하고자 합니다.
고블린 머신
🚀 로켓 공격 속도: 4초 → 3.5초 (-13%)
고블린 머신의 HP가 너프된 이후 로켓 공격의 이점을 살리기가 너무 어려워졌습니다. 고블린 머신의 특성을 유지하기 위해 로켓의 공격 속도를 더 빠르게 조정하였습니다.
사냥꾼
❤️ HP:
838 → 884 (+6%)
사냥꾼은 근접 유닛에 너무 약했습니다. 근거리 전투에서 제 역할을 해내도록 HP를 상향 조정했습니다.
얼음 마법사
🟢 광역 피해 반경:
1 → 1.5 (+50%)
광역 공격이야말로 얼음 마법사의 강점입니다. 특히 토네이도와 함께면 효과가 엄청나죠. 이러한 강점을 잘 살릴 수 있도록 광역 피해 반경을 증가시켰습니다.
공허
💥 피해량 (1명의 공격 대상):
544 → 472 (-13%)
💥 피해량
(5명 이상의 공격 대상):
48 → 76 (+58%)
공허는 비용에 비해 효과가 너무 강했습니다. 특히 마법 아처, 일렉트로 드래곤, 아처 퀸과 같은 4~5 엘릭서의 원거리 유닛을 상대로 압도적이었죠. 고비용의 원거리 유닛에 대한 효과를 낮추고, 무리 유닛에게는 조금 더 잘 대응하도록 피해량을 조정했습니다.
해골 드래곤
❤️ HP:
563 → 560 (>1%)
마법사와 해골 드래곤 간의 상호작용 문제로 인해, 11레벨 마법사가 해골 드래곤을 처치하는 데 필요한 공격 횟수가 15레벨일 때에 비해 1회 더 많았습니다. 앞으로는 어떤 레벨에서든 마법사가 두 번의 공격으로 해골 드래곤을 처치할 수 있습니다.