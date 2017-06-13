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2017년 6월 13일
Blog – Clash Royale

8천명 토너먼트에 참여하세요!

2017 클래시 아시아 크라운 컵 – 필승기원 토너먼트 개최

아시아 최강의 플레이어를 가리는 클래시 아시아 크라운컵!

대회에 출전하는 한국 선수들의 필승을 기원하며 한국 선수들과 함께 즐길 수 있는 토너먼트 이벤트를 개최합니다! (한국 선수들 모두 참가)

1주차 4천명, 2주차 4천명 규모로 열리는 토너먼트에 참여하고 선수들에게 뜨거운 응원의 열기를 보내주세요!

토너먼트 일정

  • 1차 : 2017.6.15 (목) - 진행 완료

  • 2차 : 2017.6.22 (목) 

  • 저녁 9시 시작 (방 개설 : 저녁 7시)

토너먼트 방제목+비밀번호

2017. 6. 22 (목) 저녁 7시 페이스북 페이지에서 공개

<클래시 로얄 페이스북 페이지>를 주시해주세요!

함께하는 한국 선수들은 누구인가요?

크라운컵 코리아를 통해 선발된 비버, 바카니, 준, 경.신.추 선수를 만나보세요!

<대회 및 선수 소개 보기>

이벤트 경품

토너먼트에서 4인의 한국 대표 선수와 경기가 매칭 됐다면 바로 인증하세요! 행운의 매칭을 인증한 분께 클래시 양말 세트를 드립니다.

<이벤트 게시판 가기>

도전자 여러분의 많은 참여 바랍니다.