아시아 최강의 플레이어를 가리는 클래시 아시아 크라운컵!

대회에 출전하는 한국 선수들의 필승을 기원하며 한국 선수들과 함께 즐길 수 있는 토너먼트 이벤트를 개최합니다! (한국 선수들 모두 참가)



1주차 4천명, 2주차 4천명 규모로 열리는 토너먼트에 참여하고 선수들에게 뜨거운 응원의 열기를 보내주세요!