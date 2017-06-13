2017년 6월 13일
Blog – Clash Royale
8천명 토너먼트에 참여하세요!
2017 클래시 아시아 크라운 컵 – 필승기원 토너먼트 개최
아시아 최강의 플레이어를 가리는 클래시 아시아 크라운컵!
대회에 출전하는 한국 선수들의 필승을 기원하며 한국 선수들과 함께 즐길 수 있는 토너먼트 이벤트를 개최합니다! (한국 선수들 모두 참가)
1주차 4천명, 2주차 4천명 규모로 열리는 토너먼트에 참여하고 선수들에게 뜨거운 응원의 열기를 보내주세요!
토너먼트 일정
1차 : 2017.6.15 (목) - 진행 완료
2차 : 2017.6.22 (목)
저녁 9시 시작 (방 개설 : 저녁 7시)
토너먼트 방제목+비밀번호
2017. 6. 22 (목) 저녁 7시 페이스북 페이지에서 공개
<클래시 로얄 페이스북 페이지>를 주시해주세요!
함께하는 한국 선수들은 누구인가요?
크라운컵 코리아를 통해 선발된 비버, 바카니, 준, 경.신.추 선수를 만나보세요!
이벤트 경품
토너먼트에서 4인의 한국 대표 선수와 경기가 매칭 됐다면 바로 인증하세요! 행운의 매칭을 인증한 분께 클래시 양말 세트를 드립니다.
도전자 여러분의 많은 참여 바랍니다.