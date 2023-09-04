2023년 9월 4일
Blog – Clash Royale
9월 신규 시즌 : 킹스 갬빗
드디어 왔습니다...
킹스 갬빗!
이번 시즌에는 Chess.com이 클래시 로얄을 급습합니다!
신규 게임 모드
신규 이벤트 체스 로얄에서는 아레나가 체스 보드로 돌변합니다.
체스 실력을 이용해 적을 제압하세요! 아니면 그냥 브릿지 스팸으로 다리 싸움을 하시든지요. 자기한테 잘 맞는 방식이 최고죠.
9월 11~18일에 이벤트 탭에서 체스 로얄을 플레이할 수 있습니다.
- 뉴 로얄 훈련병 : 9월 4일 - 11일
⚔️ 도전 : 9월 8일 - 12일
♟️ 체스 로얄 : 9월 11일 - 18일
⚔️ 도전 : 9월 15일 - 19일
- 거울아, 거울아 : 9월 18일 - 25일
⚔️ 도전 : 9월 22일 - 26일
- 프린스의 복수 : 9월 25일 - 10월 2일
⚔️ 도전 : 9월 29일 - 10월 3일
👑 클래식 로얄 토너먼트 👑
9월 9일 - 13일
⬆️ 트리플 드래프트 ⬇️
9월 23일 - 27일
체스 꾸미기 아이템
로얄 패스를 구매해 체스 테마의 신규 타워 스킨을 잠금 해제하세요.
전설의 길의 신규 체스 아레나에서 플레이하세요.