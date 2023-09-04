신규 이벤트 체스 로얄에서는 아레나가 체스 보드로 돌변합니다.



체스 실력을 이용해 적을 제압하세요! 아니면 그냥 브릿지 스팸으로 다리 싸움을 하시든지요. 자기한테 잘 맞는 방식이 최고죠.



9월 11~18일에 이벤트 탭에서 체스 로얄을 플레이할 수 있습니다.

