로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 확인해 보세요.



영웅 카드 북 1개

로얄 와일드 상자 1개

영웅 와일드카드 10장



희귀 와일드카드 20장



일반 와일드카드 50장



상자 열쇠 2개



크라운 상자 33개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)



전설 와일드카드 1장



위 보상은 아레나 7 이상의 플레이어에게만 적용됩니다. 로얄 패스 이용자는 무료 보상도 받을 수 있습니다!