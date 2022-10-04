엘릭서 비용: 👇 (7 -> 6)

생성 속도: 👇 (11초 -> 15초)

생성 유닛 수: ☝️ (2 -> 3)

수명: 👇 (40초 -> 30초)

처치된 후 생성 유닛 수: 👇 (바바리안 x2 -> 바바리안 x1)

총 생성 유닛 수: 👇 (10 -> 8)

안락한 바바리안 오두막은 오랫동안 게임에서 영 인기가 없었습니다. 치유 마법과 꼴찌를 다투는 수준이었죠.

바바리안 오두막, 고블린 오두막, 용광로, 묘비 등의 '생성기 메타'는 게임을 방어적이고 다소 지루하게 만들곤 합니다. 바바리안 오두막을 아레나에서 잊혀지도록 둘 수는 없었습니다. 바바리안이 유령이 될 지경이에요!



이번 재조정으로 바바리안 오두막의 방어력을 줄여 더 공격적인 플레이를 유도하고자 합니다. 오두막이 파괴되지 않았을 때 상대에게 더 큰 위협이 될 것입니다.