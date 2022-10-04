2022년 10월 밸런스 조정
이 변경 사항은 현재 적용 됐습니다!
밸런스 조정 카드 목록
고블린 갱 ☝️
엘릭서 골렘 ☝️
대포 👇
대포 카트 👇
로얄 호그 👇
능력자 광부 👇
박격포 👇
바바리안 오두막 🔄
변경 사항 및 조정 이유
고블린 갱
창 고블린 수: ☝️ (2 -> 3)
아레나의 녹색 무리는 꽤 오랜 시간 경쟁력이 떨어지는 카드로 여겨져 왔습니다. 이전의 영광을 되찾을 수 있도록 무려 5년 전 무리를 떠났던 세 번째 창 고블린을 다시 불러왔습니다.
엘릭서 골렘
공격 속도:
☝️ (+15%, 모든 형태)
최근 재조정은 성공적이었지만, 상대에게 주는 엘릭서 양의 변경으로 불리해졌던 면이 있습니다. 이제 엘릭서 골렘, 베이비 엘릭서 골렘, 엘릭서 덩어리 모든 형태의 공격 속도가 증가되어 크라운 타워까지 도달했을 때 상대에게 더욱 큰 위협이 될 것입니다.
대포
HP: 👇 (-8%)
대포 카트
HP (보호막 파괴 후): 👇 (-8%)
대포는 낮은 엘릭서 비용과 높은 HP 덕에 현재 게임에서 가장 인기 있는 건물 중 하나입니다. 다른 방어용 카드의 선택률을 높이기 위해 대포의 HP를 하향 조정합니다.
이 변경 사항은 보호막이 파괴된 대포 카트에도 적용됩니다.
로얄 호그
첫 공격: 👇 (60% 감소)
대체 누가 호그를 풀었나요? 이 작은 돼지 떼는 메타에서 강력한 유닛으로 인정받아 왔습니다. 로얄 호그로부터 크라운 타워를 지켜내려면 완벽한 대응책이 필요했죠. 첫 공격을 늦춤으로써 방어 유닛과 크라운 타워가 대응할 시간을 늘렸습니다.
능력자 광부
HP: 👇 (-8%)
능력자 광부가 드디어 아레나에서 강력한 유닛으로 인정받게 되었습니다. 사실 좀 지나치게 강력해져버렸죠. 그래서 콧수염을 좀 깎아줬더니 HP가 하향됐습니다.
박격포
HP: 👇 (-7%)
지난 몇 달간 박격포는 해골 킹과 같이 등장하는 새로운 덱 구성 덕에 그 위력과 인기가 상당했습니다. 이번에는 HP를 하향 조정해 더 물리치기 쉽게 만들었습니다.
바바리안 오두막
엘릭서 비용: 👇 (7 -> 6)
생성 속도: 👇 (11초 -> 15초)
생성 유닛 수: ☝️ (2 -> 3)
수명: 👇 (40초 -> 30초)
처치된 후 생성 유닛 수: 👇 (바바리안 x2 -> 바바리안 x1)
총 생성 유닛 수: 👇 (10 -> 8)
안락한 바바리안 오두막은 오랫동안 게임에서 영 인기가 없었습니다. 치유 마법과 꼴찌를 다투는 수준이었죠.
바바리안 오두막, 고블린 오두막, 용광로, 묘비 등의 '생성기 메타'는 게임을 방어적이고 다소 지루하게 만들곤 합니다. 바바리안 오두막을 아레나에서 잊혀지도록 둘 수는 없었습니다. 바바리안이 유령이 될 지경이에요!
이번 재조정으로 바바리안 오두막의 방어력을 줄여 더 공격적인 플레이를 유도하고자 합니다. 오두막이 파괴되지 않았을 때 상대에게 더 큰 위협이 될 것입니다.