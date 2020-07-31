8월에 클래시 로얄에 찾아올 새 업데이트, 클랜전 2가 공개되었습니다!

새로운 소식을 영상으로 보는 것보다 꼼꼼히 읽는 것을 좋아하신다면, 이곳에서 최신 소식을 확인해보세요!

이번 업데이트에서는 다양한 편의 사항 개선 및 변경 사항과 함께, 기존 클랜전 기능이 클랜전 2로 완전히 새롭게 단장합니다.

이번 블로그 게시글에서는 업데이트 영상에서 이미 공개된 내용을 포함해, 클랜전 2 출시와 함께 클래시 로얄에 찾아올 커다란 변경 사항들을 살펴봅니다!