⚔️ 당신이 알아야 할 모든 것! ⚔️
클랜전 2!
8월에 클래시 로얄에 찾아올 새 업데이트, 클랜전 2가 공개되었습니다!
새로운 소식을 영상으로 보는 것보다 꼼꼼히 읽는 것을 좋아하신다면, 이곳에서 최신 소식을 확인해보세요!
이번 업데이트에서는 다양한 편의 사항 개선 및 변경 사항과 함께, 기존 클랜전 기능이 클랜전 2로 완전히 새롭게 단장합니다.
이번 블로그 게시글에서는 업데이트 영상에서 이미 공개된 내용을 포함해, 클랜전 2 출시와 함께 클래시 로얄에 찾아올 커다란 변경 사항들을 살펴봅니다!
신규: 리버 레이스
수집일과 전쟁일이 삭제되고 신규 리버 레이스로 교체됩니다.
각각의 클랜은 클랜 보트를 타고 리버 레이스에서 다른 클랜과 경쟁하며, 리버 도전과제를 완료해 획득한 명예 점수에 따라 리버 레이스를 나아갈 수 있습니다.
리버 레이스 내내 같은 클랜들과 경쟁합니다. 상대를 매우 잘 알게 되죠! 강을 따라 올라가면서 상대 클랜 보트를 공격할 수 있습니다.
클랜전 2 시즌
클랜전 2 시즌은 여러 번의 리버 레이스로 이루어져 있으며, 각각 전쟁 게이트로 분리되어있습니다.
가장 많은 명예 점수를 획득해 제일 먼저 전쟁 게이트에 도달한 클랜이 가장 많은 보상을 획득합니다. 다음 리버 레이스가 시작되면 클랜전 항해를 계속 진행할 수 있습니다.
리버 레이스가 전부 완료되면 클랜전 콜로세움에 입장해 클랜전 리그에서 다른 클랜을 상대로 더 많은 보상과 영광을 위해 전투합니다.
신규: 전쟁 덱
수집일이 삭제되면서, 이제 개인 카드 컬렉션으로 자신만의 전쟁 덱 4개를 만들 수 있습니다.
전쟁 덱은 총 32개의 고유한 카드로 구성합니다. 모든 전쟁 덱에 중복된 카드를 사용할 수 없습니다.
전쟁 덱을 사용해 리버 도전 과제를 완료할 수 있습니다.
전쟁 덱을 한 번 사용하면, 해당 덱은 재사용 대기시간이 끝나기 전까지 사용할 수 없습니다.
전쟁 덱의 카드 레벨은 개인 컬렉션의 카드 레벨과 동일합니다. 다양한 카드로 4개의 덱을 마스터하세요!
신규: 리버 도전 과제
리버 도전 과제를 통해 클랜을 위한 명예 점수와 도전자님을 위한 보상을 획득하세요!
클랜이 획득한 명예 점수가 많을수록, 새로운 팬들의 함성과 승리의 뜨거움에 선원들이 힘입어 클랜 보트가 더 빨리 강을 거슬러 올라갑니다.
아래의 리버 도전 과제 수행에는 전쟁 덱이 필요합니다.
보트 배틀
듀얼
1v1
교관
조선소
클랜전 2 출시 이후 진행 상황과 클랜들의 발전도에 따라 더 많은 리버 도전 과제가 추가될 예정입니다.
신규: 게임 모드
듀얼
3판 2선승 대결
가장 많은 보상
최소 3개의 전쟁 덱 필요
듀얼에서는 다른 플레이어와 3판 2선승 대결을 펼치며, 4개의 덱을 사용합니다.
듀얼 전투를 계속할수록 상대의 덱에 대한 지식과 카드를 계산하는 실력이 승패의 열쇠가 됩니다. 자신의 실력을 듀얼에서 시험해보세요!
해상전
PvE 모드
적 클랜 보트를 공격하고 아군 클랜 보트를 방어하세요.
클랜원과 함께 개인 카드 컬렉션의 카드를 사용해 클랜 보트 방어시설을 견고히하세요.
적 클랜 보트에 피해를 줘 이동을 막으세요.
적 클랜의 명예 점수를 빼앗아 더 빠르게 진행하세요.
공격에 최소 1개의 전쟁 덱이 필요합니다.
신규: 거래상
클래시 오브 클랜의 대장님들에게는 익숙한 얼굴이 클래시 로얄에 찾아옵니다! 매일매일 교환할 수 있는 카드를 거래상에게서 확인해보세요. 거래상이 교환하는 카드는 한주 내내 바뀌며 특별한 교환이 포함되어있습니다.
클랜 내 카드 교환 기능은 삭제되지 않습니다!
남는 교환 토큰을 사용해 거래상에게 추가로 필요한 카드를 교환해보세요.
신규: 보상
리버 레이스를 진행하면 더 많은 보상이 클랜과 도전자님을 기다립니다.
리버 레이스 완료 시 기여도에 따라 클랜원들이 보상을 나눠 받을 수 있습니다.
예전 클랜 상자와 마찬가지로, 더 많은 보상을 얻기 위해서는 모든 클랜원이 클랜전에 기여해야합니다!
출시 일자:
클랜전 2는 2020년 8월 출시 예정입니다.
시즌 14 시작일(8월 3일)과 동시에 업데이트되지 않지만, 8월 내에 업데이트될 클랜전 2를 대비할 수 있도록 시즌 14에서 다양한 도전과 보상을 준비했습니다!
8월 한 달 동안 클랜전 2 관련 영상과 블로그 게시글을 꾸준히 확인해보세요!