2023년의 로드맵을 소개합니다!
2023년이 이미 시작되었지만, 올해 특히 상반기에 구현 예정인 콘텐츠를 소개해 드리겠습니다.
우선 곧 게임에 등장할 사항을 알아봅시다.
시즌 개편
게임을 진행하는 새로운 방법을 추가하여 시즌을 더욱 흥미롭게 개편하고자 합니다.
로얄 패스 업데이트
로얄 패스가 새롭고 더 나은 모습으로 찾아옵니다! 개선된 디자인과 함께 플레이어들이 고를 수 있는 다양한 옵션이 추가될 것입니다. 보상 또한 더욱 다양해집니다!
"이벤트" 탭 개선
시즌 개편의 일환으로 더 재밌는 도전과 더 유용한 도전 보상을 준비하고 있습니다. 이를 통해 도전을 플레이할 수 있는 이벤트 탭이 더 매력적인 장소가 되길 기대합니다.
또한 커뮤니티 내에서 인기있는 게임 모드를 항상 플레이할 수 있도록 구현하는 것도 고려하고 있습니다. 언제든지 슈퍼 마법 아처로 플레이할 수 있는 날이 머지 않았습니다!
시즌 화폐 & 시즌 상점
'화폐'와 '상점'이라는 단어가 영 달갑지 않으실 수 있습니다.
하지만 이번엔 분명 좋아하실 거라 믿습니다!
이벤트 보상이 다소 부실하다는 피드백이 있었습니다.
이를 수렴해 도전을 통해 얻을 수 있는 시즌 화폐를 만들었습니다! 시즌 상점에서 원하는 아이템을 구매하는 데 사용하세요.
이제 더 이상 8승 골드 상자는 없습니다. 더욱 다양한 방법으로 게임을 진행해보세요!
저희가 현재 작업 중인 것이 하나 더 있습니다.
새로운 게임 플레이
게임 플레이 업데이트는 저희가 가장 공을 들이고 있는 부분입니다. 여러분들께 하루빨리 선보이고 싶지만, 아직은 주요 내용을 전달해드릴 수 없습니다.
한 가지 말씀드리자면 클래시 로얄 게임 플레이가 한층 깊어질 것입니다. 이를 통해 좋아하는 카드의 새로운 가능성을 발견할 수 있습니다.
이 업데이트는 신규 카드 레벨(15)과 함께 출시될 예정이며, 각종 카드에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이상입니다!
아니, 사실 이게 다가 아닙니다. 올 한 해 동안 구현하고자 했던 멋진 기능이 아직 많습니다. 하지만 적어도 상반기에 선보일 것들은 모두 말씀드린 것 같네요!
안내해드린 모든 내용은 아직 개발 초기 단계에 있으며 변경될 수 있습니다.
전해주실 아이디어나 피드백이 있으면 저희의 소셜 미디어를 통해 알려주세요.
그럼, 아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀