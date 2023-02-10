시즌 개편

게임을 진행하는 새로운 방법을 추가하여 시즌을 더욱 흥미롭게 개편하고자 합니다.

로얄 패스 업데이트



로얄 패스가 새롭고 더 나은 모습으로 찾아옵니다! 개선된 디자인과 함께 플레이어들이 고를 수 있는 다양한 옵션이 추가될 것입니다. 보상 또한 더욱 다양해집니다!





"이벤트" 탭 개선



시즌 개편의 일환으로 더 재밌는 도전과 더 유용한 도전 보상을 준비하고 있습니다. 이를 통해 도전을 플레이할 수 있는 이벤트 탭이 더 매력적인 장소가 되길 기대합니다.

또한 커뮤니티 내에서 인기있는 게임 모드를 항상 플레이할 수 있도록 구현하는 것도 고려하고 있습니다. 언제든지 슈퍼 마법 아처로 플레이할 수 있는 날이 머지 않았습니다!







시즌 화폐 & 시즌 상점



'화폐'와 '상점'이라는 단어가 영 달갑지 않으실 수 있습니다.



하지만 이번엔 분명 좋아하실 거라 믿습니다!



이벤트 보상이 다소 부실하다는 피드백이 있었습니다.



이를 수렴해 도전을 통해 얻을 수 있는 시즌 화폐를 만들었습니다! 시즌 상점에서 원하는 아이템을 구매하는 데 사용하세요.



이제 더 이상 8승 골드 상자는 없습니다. 더욱 다양한 방법으로 게임을 진행해보세요!