클래시 로얄 팀은 새로운 업데이트 준비에 한창입니다🔥

이전 업데이트는 주로 신규/중간 레벨 플레이어와 게임 진행 보조에 중점을 두었습니다.



마법 아이템 추가와 골드 (및 다른 기능) 유입에 따라, 이런 변화들이 도움이 되었지만 고레벨 플레이어는 다소 소외된 감이 있었습니다.



이번 업데이트에서는 고레벨 플레이어에게 좀 더 집중하여, 다양한 콘텐츠를 추가하고 기존과는 다른 방식으로 게임 플레이의 변화를 꾀했습니다.

이번 업데이트는 게임 플레이를 변화시키므로, 최상의 경험 제공을 위해 아직 밸런스 조정이나 시스템 작업 등의 시간이 더 필요합니다.



결과물을 매우 기대하고 있으며, 여러분께 빨리 전해드리고 싶습니다.



언제나 신선한 게임을 위해 콘텐츠를 준비하는 시간도 가졌습니다😎