커뮤니티 업데이트 내용을 확인하세요!
안녕하세요 도전자님,
아래에서 현재 클래시 로얄 팀이 작업 중인 사항을 모두 확인하세요👀
1. 개발 진행 상황
클래시 로얄 팀은 새로운 업데이트 준비에 한창입니다🔥
이전 업데이트는 주로 신규/중간 레벨 플레이어와 게임 진행 보조에 중점을 두었습니다.
마법 아이템 추가와 골드 (및 다른 기능) 유입에 따라, 이런 변화들이 도움이 되었지만 고레벨 플레이어는 다소 소외된 감이 있었습니다.
이번 업데이트에서는 고레벨 플레이어에게 좀 더 집중하여, 다양한 콘텐츠를 추가하고 기존과는 다른 방식으로 게임 플레이의 변화를 꾀했습니다.
이번 업데이트는 게임 플레이를 변화시키므로, 최상의 경험 제공을 위해 아직 밸런스 조정이나 시스템 작업 등의 시간이 더 필요합니다.
결과물을 매우 기대하고 있으며, 여러분께 빨리 전해드리고 싶습니다.
언제나 신선한 게임을 위해 콘텐츠를 준비하는 시간도 가졌습니다😎
2. 신규 시즌(살짝 엿보기)
📣9월 6일부터 새로운 시즌이 시작됩니다!
멋진 보상뿐 아니라 새로운 아레나도 함께 찾아옵니다. 도끼맨의 주방에 어서 오세요!
3. 밸런스 조정
판도를 뒤흔들 밸런스 변경이 있을 예정입니다🔥
변경 사항들은 예정된 점검 진행 후 9월 6일에 적용됩니다. 곧 있을 변화들을 살펴보세요.
4. 파티 모드 도전 투표
커뮤니티에 큰 재미를 선사한 카드 부스터 투표와 마찬가지로, 파티 모드 도전 관련 투표 결과도 기대하고 있습니다!
한 달 동안, 매주 3개의 도전 중 하나에 투표해 가장 많은 투표를 받은 도전이 일주일 동안 진행됩니다. 카테고리는 다음과 같습니다:
9월 3일: 클래식 1v1 모드
9월 10일: 유닛 생성 모드
9월 17일: 1v1 수집 모드
9월 24일: 2v2 모드
투표 결과가 정말 기대되네요✨
5. 그 외에도!
도끼맨 드래프트, 메가 터치다운, 트리플 드래프트, 서든 데스 도전에서 경쟁해 멋진 보상을 얻을 수 있습니다!
9월 11일에 첫 글로벌 토너먼트가 시작되며, 이후 9월 24일에 더블 엘릭서 글로벌 토너먼트가 열립니다.
또한 빠른 진행을 도울 수 있는 특별 상품들도 판매합니다.