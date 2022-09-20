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2022년 9월 20일
Blog – Clash Royale

CRL 월드 파이널 관전 파티!

월드 파이널 관전 파티

클래시 로얄 리그 월드 파이널이 이번 주말에 펼쳐집니다! 특별 이벤트로서 파이널 생중계를 즐길 수 있는 멋진 관전 파티를 준비했습니다. 근처에 계신다면 파티에 참석하셔서 경기를 한층 더 현장감 있게 즐겨보세요!

인도네시아 자카르타 - INSTAGRAM

  • 장소: MALACCA TOAST KEDOYA

  • 주소: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -

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  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오후 2시~새벽 1시

  • 중계 시작: 오후 2시

  • 참가 등록:

    링크

필리핀 마닐라 - INSTAGRAM

  • 장소: Flight 88

  • 주소: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -

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  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오후 3시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오후 3시

  • 참가 등록:

    링크

싱가포르 - INSTAGRAM

  • 장소: Pop Mart Flagshipstore

  • 주소: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -

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  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 23, 24일 오후 4시~8시, 25일 오후 4시~6시

  • 중계 시작: 오후 3시

  • 참가 등록 불필요

대만 타이베이 - INSTAGRAM

  • 장소: Borges Place

  • 주소: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -

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  • 날짜: 9월 24, 25일

  • 시간: 오후 3시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오후 3시

  • 참가 등록:

    링크

일본 도쿄

  • 장소: Akihabara Esports Square

  • 주소: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -

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  • 날짜: 9월 24, 25일

  • 시간: 오후 3시~오전 6시

  • 중계 시작: 오후 4시

  • 참가 등록:

    링크

독일 베를린

  • 장소: LvL Gaming

  • 주소: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -

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  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오전 9시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오전 9시

  • 참가 등록 불필요

영국 런던 - INSTAGRAM

  • 장소: Melt Down

  • 주소: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -

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  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오전 8시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오전 8시

  • 참가 등록 불필요

스페인 마드리드 - INSTAGRAM

  • 장소: Elite Gaming Center

  • 주소: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -

    구글 지도에서 보기

  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오전 9시~오후 10시

  • 중계 시작: 오전 9시

  • 참가 등록 불필요

프랑스 파리 - INSTAGRAM

  • 장소: Melt Down

  • 주소: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -

    구글 지도에서 보기

  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오전 9시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오전 9시

  • 참가 등록 불필요

이탈리아 로마 - INSTAGRAM

  • 장소: White Rabbit

  • 주소: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italy -

    구글 지도에서 보기

  • 날짜: 9월 23, 24, 25일

  • 시간: 오전 9시~새벽 2시

  • 중계 시작: 오전 9시

  • 참가 등록 불필요

결승 참가자 모두에게 행운을 빕니다. 저희도 얼른 경기를 같이 보고 싶네요!

그럼, 아레나에서 만나요!