CRL 월드 파이널 관전 파티!
월드 파이널 관전 파티
클래시 로얄 리그 월드 파이널이 이번 주말에 펼쳐집니다! 특별 이벤트로서 파이널 생중계를 즐길 수 있는 멋진 관전 파티를 준비했습니다. 근처에 계신다면 파티에 참석하셔서 경기를 한층 더 현장감 있게 즐겨보세요!
인도네시아 자카르타 - INSTAGRAM
장소: MALACCA TOAST KEDOYA
주소: Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오후 2시~새벽 1시
중계 시작: 오후 2시
참가 등록:
필리핀 마닐라 - INSTAGRAM
장소: Flight 88
주소: 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오후 3시~새벽 2시
중계 시작: 오후 3시
참가 등록:
싱가포르 - INSTAGRAM
장소: Pop Mart Flagshipstore
주소: Pop Mart Flagship store Funan, #01-02 -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 23, 24일 오후 4시~8시, 25일 오후 4시~6시
중계 시작: 오후 3시
참가 등록 불필요
대만 타이베이 - INSTAGRAM
장소: Borges Place
주소: No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan -
날짜: 9월 24, 25일
시간: 오후 3시~새벽 2시
중계 시작: 오후 3시
참가 등록:
일본 도쿄
장소: Akihabara Esports Square
주소: Box’R AKIBA Bldg 2F, SotoKanda, Chiyoda-ku, Tokyo -
날짜: 9월 24, 25일
시간: 오후 3시~오전 6시
중계 시작: 오후 4시
참가 등록:
독일 베를린
장소: LvL Gaming
주소: Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Germany -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오전 9시~새벽 2시
중계 시작: 오전 9시
참가 등록 불필요
영국 런던 - INSTAGRAM
장소: Melt Down
주소: 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, United Kingdom -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오전 8시~새벽 2시
중계 시작: 오전 8시
참가 등록 불필요
스페인 마드리드 - INSTAGRAM
장소: Elite Gaming Center
주소: Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오전 9시~오후 10시
중계 시작: 오전 9시
참가 등록 불필요
프랑스 파리 - INSTAGRAM
장소: Melt Down
주소: 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오전 9시~새벽 2시
중계 시작: 오전 9시
참가 등록 불필요
이탈리아 로마 - INSTAGRAM
장소: White Rabbit
주소: Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italy -
날짜: 9월 23, 24, 25일
시간: 오전 9시~새벽 2시
중계 시작: 오전 9시
참가 등록 불필요
결승 참가자 모두에게 행운을 빕니다. 저희도 얼른 경기를 같이 보고 싶네요!
그럼, 아레나에서 만나요!