월드 파이널 관전 파티

클래시 로얄 리그 월드 파이널이 이번 주말에 펼쳐집니다! 특별 이벤트로서 파이널 생중계를 즐길 수 있는 멋진 관전 파티를 준비했습니다. 근처에 계신다면 파티에 참석하셔서 경기를 한층 더 현장감 있게 즐겨보세요!