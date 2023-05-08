이벤트 탭 : 크라운 및 상자
이벤트 탭 변경 사항
6월 업데이트부터 이벤트를 통해 크라운과 상자를 획득할 수 있습니다.
이벤트 전투를 플레이하면 크라운을, 이벤트 전투에서 승리하면 상자를 획득합니다.
3가지의 주요 이벤트 게임 모드가 이벤트 탭에 표시됩니다.
왜 제거되었던 건가요?
저희는 캐주얼 이벤트를 클래시 로얄의 핵심 게임 플레이인 트로피 진척도 및 전설의 길에서 분리하려 노력했습니다만, 약간의 착오가 있었던 것 같습니다. 이제 크라운과 상자 그리고 시즌 토큰은 여기 에서 획득하세요!
저희는 플레이어분들이 원치 않더라도 게임 진행을 위해 강제로 이벤트를 플레이하는 상황을 만들고 싶지 않았습니다. 따라서 모든 초점이 이벤트에만 집중되는 것을 피하고자 했습니다.
새로 도입된 시즌 토큰과 크라운을 분리함으로써 새로운 시즌 상점과 화폐를 이해하기가 더 쉬워질 것이라고 생각했습니다.
왜 다시 돌아왔나요?
클래시 로얄 커뮤니티에서 이 변경 사항에 관한 많은 피드백을 확인했습니다. 크라운과 상자를 획득할 수 없게 되면 캐주얼 게임 모드의 진행에 직접적인 영향을 미친다는 의견들이었죠.
새로운 로얄 패스에 더 많은 크라운이 필요하기 때문에, 이벤트를 주로 플레이하는 경우에는 패스를 최대한 활용하기가 어려웠을 것입니다.
향후 계획
이는 영구적인 해결책이 아닙니다. 현재 애니메이션이 약간 불안정한 문제도 있죠. 따라서 향후 이 시스템을 개선할 계획입니다.
더욱 큰 개편을 고려 중이기도 하지만 - 예를 들어 상자 대기열이 없는 모습이랄까요? - 확실히 말씀드릴 수 있는 부분은 아직 없습니다. 이 모든 것들을 계획하고 구현하는 데에는 시간이 필요합니다. 업데이트가 준비될 때까지는 위에서 설명한 대로 크라운과 상자를 획득할 수 있습니다.
아레나에서 뵙겠습니다!
클래시 로얄 팀
P.S
2v2를 없애려는 것은 아닙니다!