Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2023년 5월 8일
Blog – Clash Royale

이벤트 탭 : 크라운 및 상자

이벤트 탭 변경 사항

6월 업데이트부터 이벤트를 통해 크라운과 상자를 획득할 수 있습니다.

이벤트 전투를 플레이하면 크라운을, 이벤트 전투에서 승리하면 상자를 획득합니다.

3가지의 주요 이벤트 게임 모드가 이벤트 탭에 표시됩니다.

왜 제거되었던 건가요?

  • 저희는 캐주얼 이벤트를 클래시 로얄의 핵심 게임 플레이인 트로피 진척도 및 전설의 길에서 분리하려 노력했습니다만, 약간의 착오가 있었던 것 같습니다. 이제 크라운과 상자 그리고 시즌 토큰은 여기 에서 획득하세요!

  • 저희는 플레이어분들이 원치 않더라도 게임 진행을 위해 강제로 이벤트를 플레이하는 상황을 만들고 싶지 않았습니다. 따라서 모든 초점이 이벤트에만 집중되는 것을 피하고자 했습니다.

  • 새로 도입된 시즌 토큰과 크라운을 분리함으로써 새로운 시즌 상점과 화폐를 이해하기가 더 쉬워질 것이라고 생각했습니다.

왜 다시 돌아왔나요?

클래시 로얄 커뮤니티에서 이 변경 사항에 관한 많은 피드백을 확인했습니다. 크라운과 상자를 획득할 수 없게 되면 캐주얼 게임 모드의 진행에 직접적인 영향을 미친다는 의견들이었죠.

새로운 로얄 패스에 더 많은 크라운이 필요하기 때문에, 이벤트를 주로 플레이하는 경우에는 패스를 최대한 활용하기가 어려웠을 것입니다.

향후 계획

이는 영구적인 해결책이 아닙니다. 현재 애니메이션이 약간 불안정한 문제도 있죠. 따라서 향후 이 시스템을 개선할 계획입니다.

더욱 큰 개편을 고려 중이기도 하지만 - 예를 들어 상자 대기열이 없는 모습이랄까요? - 확실히 말씀드릴 수 있는 부분은 아직 없습니다. 이 모든 것들을 계획하고 구현하는 데에는 시간이 필요합니다. 업데이트가 준비될 때까지는 위에서 설명한 대로 크라운과 상자를 획득할 수 있습니다.

아레나에서 뵙겠습니다!

클래시 로얄 팀

P.S

2v2를 없애려는 것은 아닙니다!