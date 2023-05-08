클래시 로얄 커뮤니티에서 이 변경 사항에 관한 많은 피드백을 확인했습니다. 크라운과 상자를 획득할 수 없게 되면 캐주얼 게임 모드의 진행에 직접적인 영향을 미친다는 의견들이었죠.

새로운 로얄 패스에 더 많은 크라운이 필요하기 때문에, 이벤트를 주로 플레이하는 경우에는 패스를 최대한 활용하기가 어려웠을 것입니다.

