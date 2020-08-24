A continuación encontrarás algunos de los torneos anteriores en los que los jugadores se enfrentaron para conseguir premios en metálico, trofeos y gloria. ¡Echa un vistazo a las repeticiones para volver a ver todas las jugadas!

Clash Royale League 2022

En 2022, 16 jugadores tuvieron la oportunidad de clasificarse en las finales mundiales de la CRL. 6 de ellos lo consiguieron a través de torneos comunitarios, en los que el ganador obtenía un tique de oro. Los otros 10 lo consiguieron en las 6 semanas que duraron las clasificatorias oficiales de la CRL.

Las finales mundiales se celebraron en Helsinki, Finlandia, en las que estuvo en juego una bolsa de premios de 1 000 000 $.

Cualquier jugador de más de 16 años podía participar de forma gratuita.

Puedes encontrar el formato y el reglamento aquí.

¡Vuelve a ver las finales mundiales aquí! (En inglés)

CRL Warmup 2023

¡La CRL Warmup 2023 reunió a los finalistas mundiales de la CRL del año pasado y a los 16 mejores jugadores de los clasificatorios abiertos! Se jugaron tres fases: Clasificatorios abiertos, fase de grupos con doble ronda (formato Robin) y bracket final de eliminación simple.

Formato y reglas aquí.

La participación era gratuita y estaba abierta a jugadores mayores de 16 años.

Vuelve a ver las finales: ¡aquí!

AMG Cup

Dieciséis de los mejores jugadores del mundo fueron invitados a competir en un bracket de eliminación simple durante dos días de competición. Cada batalla se jugó en el modo Mega elección, un modo de juego que consiste en elegir cartas de un total de 36 posibilidades, alternando el orden de elección entre los dos oponentes.

Formato: Bracket de eliminación simple entre 16 jugadores, en modo Mega elección.

Criterios de participación: Por invitación.

¡Vuelve a ver la final aquí!

LetsPlay.Live Clash Royale Asia-Pacific Tour



La LPL Clash Royale Asia-Pacific Tour invitó a los fans de los eSports en dispositivos móviles de Oceanía, el Sudeste Asiático, Japón y Corea a competir por una bolsa de premios de 27 000 dólares australianos (AUD). La bolsa de premios se repartió entre las dos divisiones del torneo: la división abierta y la división profesional; LPL retransmitirá la división profesional en inglés, japonés y coreano.

Formato y reglas aquí.

Criterios de participación: Podrían participar los jugadores de más de 16 años que fueran de las regiones de Japón, Corea, el Sudeste Asiático, A. Meridional, Australia y Nueva Zelanda.

Aquí página web la cuenta de Twitter de LPL y el canal oficial de Twitch de LPL.

¡Vuelve a ver la final aquí!

Dedsafío Royale en Dreamhack

El Dedsafío Royale tuvo lugar en uno de los mayores eventos en vivo del año: el DreamHack Valencia.

Un total de 9 invitados y 3 jugadores clasificados compitieron en el escenario principal del Dreamhack para llevarse una parte de la bolsa de premios de 15 000 $.

Cualquier jugador de más de 16 años que asistiera al Dreamhack podía participar.

Puedes encontrar el formato y el reglamento aquí.

¡Vuelve a ver la GRAN FINAL aquí!

Queso Cup - Teams Edition

Team Queso volvió a celebrar la anticipada competición por equipos. En la Queso Cup Teams Edition, participaron 5 equipos invitados, 2 equipos clasificados y 1 equipo elegido por la comunidad a través de las redes sociales.

Los 8 equipos se enfrentaron en un formato de todos contra todos y los 6 mejores participaron en una fase de eliminación simple. Se repartió una bolsa de premios de 30 000 $.



Cualquier equipo formado por 3 o 4 jugadores podía participar de forma gratuita.

Puedes encontrar el formato y el reglamento (en inglés) aquí.

¡Vuelve a ver la GRAN FINAL aquí!

RoyaleMSTRS: Summer Clash



Un evento de 2 fines de semana con 4 clasificatorios abiertos, ¡cada uno con un modo de juego de fiesta único! Los 4 clasificatorios dieron lugar a un Campeonato Combinado en el que se disputaron los 4 modos de fiesta.

Los 4 modos de juego de fiesta que se presentaron en este evento fueron el triple elixir, triple elección, muerte súbita y atraco.

Formato:

Los 4 clasificatorios siguieron el mismo formato, excepto que en cada clasificatorio se jugó a un único modo de fiesta. Los jugadores compitieron en tantos clasificatorios como quisieron hasta clasificarse para el Campeonato Combinado.

Inscripciones abiertas, torneo en el juego: En el torneo del juego se utilizó el modo de juego de ese clasificatorio.

Los 8 mejores jugadores del torneo en el juego pasaban a la etapa de eliminación simple, en la que los 2 mejores se clasificaban para el Campeonato Combinado.

Campeonato Combinado: Una vez disputados los 4 torneos de los clasificatorios, los 2 mejores jugadores de cada torneo se clasificaban para el Campeonato Combinado, un bracket de eliminación simple. Todos los partidos se disputaron al mejor de 3 en los distintos modos de juego de fiesta de los torneos clasificatorios, excepto las grandes finales, que fueron el mejor de 5.

Criterios de participación: Para participar era necesario tener 16 años o más.

BESF Cup

La Federación Belga de Esports te trajo la BESF Cup, donde pudiste competir en solitario y en clanes para demostrar que eres uno de los mejores jugadores de Clash Royale.

Formato: Se celebraron ocho clasificatorios. En cada una de ellos, dos jugadores se clasificaron para la final offline en el festival de música Pukkelpop. El formato de juego para todos los clasificatorios en solitario de la BESF Cup fue el siguiente: Modo de batalla 1c1 en duelo (dentro del juego). Las finales se disputaron en grupos de 16 jugadores.

Criterios de participación: Para participar era necesario ser mayor de 16 años y residir en alguno de los siguientes países: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Norte de Macedonia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Ciudad del Vaticano.

Meg 2023

Meg volvió con la edición de 2023, cubriendo múltiples competiciones de esports con una final offline en Río de Janeiro.

Formato: Se jugaron tres etapas, los Clasificatorios Abiertos y los Playoffs online, y la Gran Final Offline en el evento principal.

Criterios de participación: Necesitabas tener 16 años o más para participar. Tenías que residir en la región de LATAM.

RoyaleMSTRS

RoyaleMSTRS volvió con su tradicional temporada de 5 semanas, ¡y con ella regresó el formato de Duelos MSTRS! Su serie tradicional contó con cinco semanas de competición e incluyó 3 Clasificatorios Abiertos, 1 Wild Card Abierto, y Playoffs para determinar un ganador.

Formato: Los jugadores competían en clasificatorios semanales para ganar puntos de clasificación. Después de tres clasificatorios abiertos, los 6 mejores jugadores recibían una invitación automática para los playoffs. Los otros 2 jugadores para los Playoffs se decidieron a través del Wild Card Open, donde los 2 mejores jugadores al final del evento se clasificaron para los 2 últimos puestos de Playoffs. Los 8 jugadores que se clasificaron para las eliminatorias fueron colocados en un cuadro de doble eliminación, en el que todos los emparejamientos del cuadro superior eran a Bo3 y las Grandes Finales y todos los emparejamientos del cuadro inferior eran a Bo5.

Criterios de participación: Para participar era necesario tener 16 años o más.

RoyaleMSTRS: KOTH (Rey de la Pista)

RoyaleMSTRS volvió con 9 eventos King of the Hill (KOTH) a lo largo de 9 meses. Con 24 partidas, cada jugador tenía garantizadas al menos tres oportunidades de convertirse en "Rey" y seguir en lo más alto. Además de seguir siendo el Rey y continuar jugando, ¡cada victoria premiaba a los jugadores con 100 $!

Formato: Los jugadores competían en un torneo dentro del juego, en el que los 8 primeros clasificados eran invitados al "Evento Principal" del día siguiente. Esos ocho jugadores se clasificaban al azar y, a continuación, los dos primeros jugaban una sola partida entre sí sin restricciones de cartas. El ganador se quedaba, el perdedor pasaba al final de la fila y el siguiente jugador desafiaba al ganador anterior.

Criterios de participación: Los jugadores deberían tener 16 años o más para participar.

ESL Snapdragon Pro Series | Temporada 3

La Snapdragon Pro Series contó con 3 Copas Abiertas de diferentes formatos: Duelos, Mega elección y 2c2. En las finales de temporada, los dúos compitieron en los 3 modos (duelos 1c1, Mega elección 1c1 y 2c2) y se coronó al mejor dúo de la 3ª temporada de las Snapdragon Pro Series.

Formato: Cada tipo de formato Abierto que se enumera a continuación contó con 3 Copas Abiertas. Los ganadores de estas copas se clasificaban directamente para sus correspondientes finales abiertas, mientras que los demás competidores ganaban puntos para su clasificación. Los 5 mejores jugadores de la tabla de clasificación también se clasificaron para las finales abiertas. ¡Los 8 mejores jugadores de sus respectivas clasificaciones se enfrentaron en un bracket de eliminación simple para coronar al campeón!

Criterios de participación: Para participar era necesario tener 16 años o más y vivir en las regiones de NA, LATAM, Europa o MENA.

ESL Snapdragon Pro Series | Temporada 4

La 4ª temporada viene cargada de oportunidades emocionantes, como una bolsa de premios total de 25 000 $ y nuevas formas de competir y salir victorioso.

Formato: La competición consistió en 3 copas abiertas, una Copa 2c2, una Copa 1c1 y una Copa Mega elección 1c1, cada una con una fase de clasificación y unas finales. Los ganadores de estas copas se clasificaban directamente para sus respectivas finales abiertas. Mientras tanto, otros competidores acumulaban puntos para reforzar su clasificación. Los 5 mejores jugadores del sistema de clasificación también se aseguraban un puesto en las Finales Abiertas. ¡Los 8 mejores jugadores de sus respectivas clasificaciones se enfrentaron en un emocionante bracket de eliminación simple para determinar el campeón final!

Criterios de participación: Para participar era necesario tener 16 años o más. Los jugadores tenían que residir en las siguientes regiones: Europa y Oriente Medio y Norte de África, Norteamérica y Latinoamérica.

LPL World Tour | Temporada 2

El torneo contó con un total de ocho clasificatorios abiertos. Los 2 mejores jugadores de cada clasificatorio abierto entraron en la división profesional y el resto se clasificó en la división abierta.

Formato: En la División Profesional, los 16 mejores jugadores clasificados entraron en un bracket de doble eliminación de 16 equipos para coronar al campeón mundial, y en la División Abierta, los jugadores que no se clasificaron para la División Profesional fueron colocados en un bracket de eliminación simple para encontrar al mejor jugador de la División Abierta.

Criterios de participación: Necesario tener 16 años o más para participar.

Clash Royale League 2023

¡La Clash Royale League (CRL) ha tenido un año más de competición de alto nivel! Con un nuevo formato, un total de 1,3 millones de dólares (USD) en juego y algunos enfrentamientos épicos, ¡Clash Royale League 2023 se preparó para ser mejor que nunca! En 2023, hemos decidido coger lo mejor de los formatos de la CRL de 2021 y 2022 y combinarlos para conseguir la combinación perfecta.

Formato: A partir del 6 de febrero en el Camino de Leyendas, los 1000 mejores jugadores pudieron luchar en los Clasificatorios Mensuales hasta que quedaron 8 jugadores, que pasaron a las Finales Mensuales. A lo largo del año se disputaron un total de siete (7) competiciones mensuales en el juego a través del portal del torneo. A lo largo de los siete meses de competición, 14 jugadores se clasificaron para las Finales Mundiales. A ellos se unieron 2 jugadores de China para formar los 16 mejores jugadores del mundo que tuvieron la oportunidad de demostrar su valía en la Arena para ser coronado como Campeón del Mundo.

Criterios de participación: Necesario tener 16 años o más para participar en los Clasificatorios Mensuales de la CRL. Los jugadores debían pasar la verificación de juego limpio, tener las cuentas limpias y seguir las normas de deportividad.

Circuito Dreamhack 2023

Volvió el Dreamhack, con 4 eventos, cada uno de ellos con finales en festivales de juegos en Andorra, Valencia, Barcelona, y la Gran Final en Valencia.

Formato: Cada evento contaba con un Clasificatorio online, que clasificaba a 6 jugadores para el evento offline; un Clasificatorio offline, que clasificaba a 2 jugadores para las competiciones principales, que se jugaban en un bracket de eliminación simple. Los jugadores acumulaban puntos para decidir quién se clasificaba para la gran final de Dreamhack en Valencia, y los 6 primeros garantizaban su plaza. Las 2 plazas restantes se decidían en un clasificatorio online que se jugaba entre los 16 mejores jugadores (del 7º al 23º puesto) y un clasificatorio offline en el evento anterior a la competición principal.

Criterios de participación: Tener 16 años o más para participar.

Queso Cup Teams Edition



Celebrada a finales de 2022, fue seguida por otra edición en la que 4 organizaciones de la CRL compitieron contra 4 equipos provenientes de clasificatorios abiertos a lo largo del año. El formato incluyó dos splits, cada uno con liga de 8 equipos y un clasificatorio de última oportunidad en diciembre, culminando con la Gran Final entre los 6 mejores equipos al final del año.



Formato:

Split 1 (24 de marzo - 23 de abril): Formato de liga de 8 equipos: Una sola vuelta, 7 jornadas y Bracket Final.

Split 2 (19 de julio - 27 de agosto): Formato de liga de 8 equipos: Doble vuelta, 14 jornadas y Bracket Final.

Clasificatorio de última oportunidad (14-17 de diciembre): Bracket de doble eliminación de 8 equipos (¡Para puntos extra!)

Gran Final (20 - 23 de diciembre): Los 6 mejores equipos al final del año compitieron durante 4 días en un bracket de doble eliminación.



Criterios de participación: Abierto a todos los equipos de 3 a 5 jugadores. Los jugadores debían tener 16 años o más.

GKR Leagues 2023



Presentó cinco competiciones por equipos con un premio total de 46 000 $. Cada Split (Primavera, Verano, Otoño e Invierno) tuvo cuatro clasificatorios que determinaron los ocho equipos participantes. Los ganadores de cada Split se clasificaron para las Finales GKR 2023, donde cuatro equipos compitieron el 28 de diciembre para determinar el Campeón Mundial.



Formato

En cada Split, se celebraron cuatro (4) clasificatorios para determinar los ocho (8) equipos participantes oficiales. A partir de ahí, los equipos jugaron una fase de grupos para determinar los mejores equipos que se clasificarían para los playoffs. El ganador de cada Split se clasificó automáticamente para las Finales GKR 2023, teniendo un total de cuatro (4) equipos que se enfrentaron el 28 de diciembre para determinar el Campeón Mundial de la GKR 2023.



Criterios de participación: Abierto a todos los equipos. Se necesitaba un capitán de equipo + cuatro jugadores por equipo para participar.

La National League Series 14ª edición



Consistió en 2 splits regulares y finales. Los Splits Red y Blue comenzaron con una fase de grupos de 8 equipos, clasificando los 2 mejores equipos de cada split para las Grandes Finales Gold.

Criterios de participación: requería tener 16 años o más.

CRL Warmup 2024

El torneo de calentamiento de la CRL reúne a 14 de los mejores jugadores de la CRL23 y a 10 jugadores de 5 clasificatorias. La competición se divide en 3 fases: Clasificatorias abiertas, Fase de Grupos (doble ronda robin) y un Bracket final de doble eliminación.

Formato y reglas aquí.

La participación es gratuita y está abierta a jugadores mayores de 16 años.

Calalas Cup 2024

La Calalas Cup 2024 es una competición totalmente nueva, ¡que ofrece a los jugadores la oportunidad de competir por un premio de 15 000 € y ganar puntos en la tabla de clasificación de la Comunidad CRL24!

Formato: Del 19 de abril al 5 de mayo, la Calalas Cup estará abierta a todo el mundo y se dividirá en 3 fases. En la fase 1, los jugadores podrán jugar 8 clasificatorias de 1000 jugadores en el juego, y los 4 mejores jugadores de cada clasificatoria pasarán a la fase 2, la Fase de Grupos. A partir de ahí, los 32 jugadores clasificados se dividirán en 4 grupos de 8 jugadores que competirán en un formato de todos contra todos, y los 4 mejores de cada grupo pasarán a la fase final, un bracket de 16 jugadores, que otorgará puntos para la tabla de clasificación de la comunidad CRL.

Criterios de participación: Es necesario tener 16 años o más para participar.

GKR 2024 Solo

GKR 2024 Solo será un torneo de 3 fases que se celebrará del 22 de julio al 4 de agosto. La última fase consistirá en un bracket final de 16 jugadores que otorgará puntos comunitarios CRL.

Criterios de participación: Es necesario tener 16 años o más para participar.

LPL Clash Royale World Tour 2024

La LPL World Tour 2024 será una competición de 2 temporadas. Cada temporada consistirá en una fase de clasificatorias y un bracket final de 16 jugadores que otorgará puntos comunitarios CRL.

Criterios de participación: Es necesario tener 16 años o más para participar.

Dragon League de QLASH

¡Los eventos de QLASH App llegan al siguiente nivel! ¡Estamos encantados de presentar un nuevo evento que acompañará a los jugadores durante toda la temporada competitiva de Clash Royale!

Desde las ardientes clasificatorias hasta las abrasadoras finales mensuales, el formato premiará la habilidad y la constancia, y dará a todos la oportunidad de competir por una parte de los 30 000 $ en premios y varios puntos exclusivos de la Clash Royale League para la clasificación de la Comunidad de este año.

Formato: A partir del 1 de abril, la Dragon League acogerá 5 temporadas, con un total de cuatro etapas, cada una de las cuales conducirá a la Gran Final, a finales de este año. A partir de la Senda de Dragones, los jugadores podrán jugar torneos diarios para acumular puntos para la clasificación de la Liga de Dragones. Al quedar entre los 96 primeros, estos jugadores, junto con 16 jugadores de 2 Clasificatorias de Última Oportunidad, se clasificarán para el Torneo Aliento de Dragón, un bracket de 128 de doble eliminación en el que los 16 mejores pasan a la Final Mensual de la Liga de Dragones, jugando un bracket de 16 jugadores de doble eliminación, que también otorgará puntos para la tabla de clasificación de la Comunidad CRL. Los 3 mejores jugadores de cada Final Mensual tendrán la oportunidad de participar en una Gran Final a finales de año.

Criterios de participación: Es necesario tener 16 años o más para participar en las Clasificatorias Mensuales de CRL.

BLAST Royale 2024

Blast Royale fue un torneo en línea para Clash Royale al que sólo se podía acceder por invitación y en el que los mejores jugadores de todo el mundo se enfrentaban para hacerse con el título de campeón definitivo.



Formato: El 12 y 13 de octubre, los 8 jugadores invitados jugaron en un formato de batalla de grupos, dividiéndose en 2 equipos de 4, con un total de 16 vidas para cada equipo. El grupo ganador se colocó en el grupo superior, mientras que el equipo perdedor se colocó en el grupo inferior, determinando así nuestro grupo inicial. En esta fase, los jugadores ya no formaban equipos y se enfrentaban entre sí en un bracket de doble eliminación.

Clash Royale League 2024



La CRL volvió con otro año del más alto nivel competitivo de Clash Royale. Siguiendo el formato de la 2023, la 2024 te trajo un juego de primer nivel con clasificatorias mensuales, tiques dorado, un evento presencial y mucho más.



Formato: A partir de abril, los 1000 mejores jugadores del Camino de Leyendas pudieron enfrentarse en las Clasificatorias Mensuales hasta que solo quedaron 8 jugadores. Los 8 mejores jugadores pasaron entonces a las Finales Mensuales, y el ganador recibió un tique dorado directo a las Finales Mundiales CRL. De abril a agosto se disputaron un total de 5 competiciones mensuales en el juego a través del centro de torneos. El mejor jugador de la tabla de clasificación de CRL24, un jugador de China, y el mejor jugador de la tabla de clasificación de los torneos de la comunidad se unieron a los 5 jugadores que se clasificaron a través de las eliminatorias mensuales. En las Finales Mundiales, estos 8 jugadores se enfrentaron por el título de Campeón del Mundo.



Mohamed Light lo ganó todo y es el campeón mundial de la Clash Royale League 2024.



Criterios de participación: Tienes que tener 16 años o más para participar en las Clasificatorias Mensuales de la CRL. Los jugadores deben pasar la comprobación de juego limpio, participar con cuentas limpias y seguir las buenas prácticas deportivas.