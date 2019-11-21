도끼맨과 마녀가 이전 상태로 되돌아갑니다!
Match8
スターピラミッド 3位-Auk選手（@aurora4270） 🆚 チャレンジャー-Puzzle選手
最初のスタープレイヤーであり、WEEK 3のチャンピオンでもあるAuk選手。
Puzzle選手はアジアの猛者相手にどのような攻撃を仕掛けてくるのでしょう！
最後の一線まで目が離せません。
Day2の5月9日（日）19時からは、さらに熾烈な戦いが始まります。
一新されたスターピラミッドで、10名のスタープレイヤーが下から上へと上位を目指して戦います。
スタープレイヤーの前には、先週チャンピオンの称号を手にしたKitassyan選手、シードの位置を守り続けているHigher選手が立ちはだかります。
今週のチャンピオンは誰の手に！？熱い戦いにご期待ください！
🎥配信
5月8日（土） 19時～ Day1 スターピラミッド WEEK 5 チャレンジ
5月9日（日） 19時～ Day2 スターピラミッド WEEK 5 ピラミッド決定戦
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밸런스 조정 시 고려되는 주요 사항
4~12% 사용률 (새로운 카드가 출시되면 변경될 수 있지만, 95장의 카드는 이 수치를 목표로 합니다.)
45~55% 승률
하지만, 때때로 이 수치의 범위를 벗어나지 않았음에도 불구하고 일부 카드들이 메타를 흐리는 경우를 발견했습니다. 대표적으로는 1년전 진행된 얼음 마법 카드 개편이 이에 해당됩니다. 얼음 마법은 개편 이후 10% 사용률, 50% 승률을 보이며 통계 기준으로는 밸런스가 잘 조정된 것처럼 보였습니다. 그러나, 결과적으로는 좋은 결과를 얻지 못했으며, 이는 마법 카드 한 방에 처치되지 않는 원거리 유닛에게도 동일하게 적용된다는 것을 알게 되었습니다. (도끼맨처럼)
원거리 유닛들, 특히 광역 피해를 주는 유닛의 경우 좀 더 명확한 약점이 필요해 보입니다. 예를 들어, 마법에 쉽게 처치되거나(프린세스 또는 마법 아처), 혹은 피해량이 낮아 다른 카드의 지원을 받아야 합니다.(얼음 마법사 또는 베이비 드래곤) 마법사가 다수의 유닛을 상대할 때는 강력하지만 1대 1에서는 약한 것처럼 말입니다.
도끼맨과 마녀의 개편은 확실한 승리 카드로 자리 잡게 하기 위한 고안이었지만, 이를 통해 저희가 깨달은 바는 높은 피해량을 주는 원거리 유닛이 메타에 상주해있을 때, 게임의 재미도 반감된다는 것입니다. 이번 달 예정된 다음 업데이트에서는 주요한 두 카드가 조정됩니다.
도끼맨
9월 개편 이전 상태로 복귀
HP: 5% 증가
공격 속도: 4% 증가
사정거리 증가: 4 - 5 → 4.5 - 6.5
도끼 반경: 25% 증가 (800 → 1000)
피해량: 45% 감소
궁극적으로, 저희는 도끼맨 개편에 근본적인 결함이 있음을 깨달았습니다. 광역 피해를 주는 유닛은 다수를 처치할 때 유리하며, 단일 피해를 주는 유닛으로는 정확한 타이밍과 배치가 환상적인 수비를 선보일 수 있도록 해줍니다. (머스킷 병과 아이스 스피릿이 이에 해당하죠.) 만약 마법사와 같은 광역 피해 유닛이 머스킷 병과 같이 높은 숙련도를 요구하는 카드와 대체될 수 있게 된다면, 여러분에게 수비적 플레이를 지향하도록 요구하는 것처럼 느껴지게 될 것입니다.
마녀
밸런스 조정
광역 피해 추가
광역 피해량: 49% 감소
공격 속도: 42% 증가
최근 몇 개월 동안 마녀의 광역 피해 기능 삭제에 대한 많은 논의가 커뮤니티에서 이루어졌습니다. 커뮤니티에서의 여러분들의 주장을 살펴보며 여러분들의 주장이 옳았으며, 카드의 근본적인 기능을 변화시킨 것은 잘못된 결정이었음을 말씀드리고 싶습니다.
마녀를 메인 광역 피해 카드로 선택하여 레벨을 높이고 계셨던 상황에서 하루 아침에 해당 카드의 광역 피해 기능이 삭제된 것에 대해 불공정한 처사로 느끼셨을 많은 분들에게 거듭 사과 드립니다.
저희는 아래의 두 가지 이유로 마녀를 이전 상태로 되돌리려 합니다.
첫째, 9월 이전에 마녀는 캐주얼 & 1v1 전투에서 사용되기에 좋은 카드가 아니었으므로, 조금의 변화가 필요했습니다. 그에 비해 기존의 도끼맨은 크게 조정이 필요한 상황은 아니었습니다.
둘째, 마녀는 다방면으로 개선되었으며, 해골 병사 생성 방식의 변화와 증가한 피해량은 다양한 상황에서 도움이 되었습니다. 하지만 현재 마녀에게 결여된 것은 기존 마녀 사용자들이 의존하던 광역 피해와 빠른 공격 속도였습니다.
시즌 3, 4, 5 동안 메타가 격변한 것에 대해 사과드리며, 특히 자신의 주력 카드 중 하나가 급변했다고 느끼셨던 분들에게도 사과드립니다. 여전히 일부 카드의 개편이 게임에 도움이 될 것이라고 믿고 있지만, 강력한 광역 피해를 주는 원거리 유닛은 재미와 흥미로운 메타를 만드는데 도움을 주지 않는다는 것을 배울 수 있었습니다.
앞으로의 개편 계획
지난 2년간 창 고블린, 로얄 자이언트, 바바리안, 얼음 마법, 대포 카트, 바바리안 통 등 많은 카드를 개편했습니다. 항상 한 번에 좋은 결과를 얻지는 못했지만, 이를 반복함으로써 소외된 카드의 사용 빈도를 높여서 메타의 변화를 줄 수 있다고 믿고 있습니다.
저희가 계획한 많은 개편들은 폭탄병, 볼러, 마법사, 그리고 광역 피해 유닛을 위한 작업이었습니다. 하지만 개편이 '통계적'으로는 좋은 결과를 가져올지는 몰라도, 게임 개선에 도움이 될 것이라 확신 할 수 없으므로 진행 중인 개편을 중단하기로 결정했습니다.
저희는 사용률이 낮은 카드들의 효율을 높이는 것에 집중할 것이며, 화살이나 치유 마법에 대한 좋은 해결책으로 향후 몇 개월 동안 여러분들이 자주 사용해볼 수 있도록 할 것입니다. 앞으로 저희는 개편을 통해 벌어질 수 있는 상황을 고려하여 더욱 심사숙고하여 진행하도록 하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다!
아레나에서 만나요.
클래시 로얄 팀