최근 몇 개월 동안 마녀의 광역 피해 기능 삭제에 대한 많은 논의가 커뮤니티에서 이루어졌습니다. 커뮤니티에서의 여러분들의 주장을 살펴보며 여러분들의 주장이 옳았으며, 카드의 근본적인 기능을 변화시킨 것은 잘못된 결정이었음을 말씀드리고 싶습니다.

마녀를 메인 광역 피해 카드로 선택하여 레벨을 높이고 계셨던 상황에서 하루 아침에 해당 카드의 광역 피해 기능이 삭제된 것에 대해 불공정한 처사로 느끼셨을 많은 분들에게 거듭 사과 드립니다.