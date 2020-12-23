CRL을 들어봤거나, 시청했거나, 참가했던 모든 도전자님에게 알립니다!

지난 3년간, 클래시 로얄 리그와 커뮤니티에 지속적인 응원과 사랑을 보내주신 도전자님께 감사의 말씀을 드립니다. 3년간의 여정 동안, 선수들의 놀라운 플레이들, 그리고 일반 클래시 로얄 플레이어가 S급 엘리트 프로 선수로 성장하는 것을 보았으며, 최고의 클래시 로얄 캐스터와 함께 해왔습니다.



가장 중요한 것은, 도전자님과 커뮤니티 덕분에 이 모든 것이 가능했다는 것입니다. 도전자님의 응원과 CRL에 대한 열정 덕분에, 저희는 계속해서 성장해 최고의 클래시 로얄 대회를 제공할 수 있었습니다.



2020년을 마무리하며, 다시 한번 도전자님께 이 여정을 함께해 주셔서 감사하다는 말씀드리며, 이제 2021년 CRL의 새로운 장을 소개하겠습니다!