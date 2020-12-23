새롭게 변화한 2021 CRL!
CRL을 들어봤거나, 시청했거나, 참가했던 모든 도전자님에게 알립니다!
지난 3년간, 클래시 로얄 리그와 커뮤니티에 지속적인 응원과 사랑을 보내주신 도전자님께 감사의 말씀을 드립니다. 3년간의 여정 동안, 선수들의 놀라운 플레이들, 그리고 일반 클래시 로얄 플레이어가 S급 엘리트 프로 선수로 성장하는 것을 보았으며, 최고의 클래시 로얄 캐스터와 함께 해왔습니다.
가장 중요한 것은, 도전자님과 커뮤니티 덕분에 이 모든 것이 가능했다는 것입니다. 도전자님의 응원과 CRL에 대한 열정 덕분에, 저희는 계속해서 성장해 최고의 클래시 로얄 대회를 제공할 수 있었습니다.
2020년을 마무리하며, 다시 한번 도전자님께 이 여정을 함께해 주셔서 감사하다는 말씀드리며, 이제 2021년 CRL의 새로운 장을 소개하겠습니다!
2021년 CRL에는 많은 변화가 찾아옵니다. 그 시작으로, CRL 운영에 새 슈퍼셀 팀이 합류하는데요. 이 새로운 팀에는 클래시 로얄 개발팀의 멤버 Seth와 Drew가 함께합니다.
이는 클래시 로얄 리그가 게임의 개발 단계와도 밀접하게 연관되어 있으며, 리그 운영을 지원할 더 많은 게임 내 기능이 추가될 가능성이 있다는 의미입니다. 2021년에는 CRL에서도 익숙한 얼굴들을 만나실 수 있습니다.
새로 합류할 멤버들과, CRL 2018~2020이 진행되는 동안 무대 뒤에서 열심히 일해준 모두에게 큰 박수를 보내주세요!❤️
새 팀이 생겼고... 또 뭐가 바뀔까요?
2021 클래시 로얄 리그는 그 근본인 1v1 개인 대전 형식으로 회귀합니다.
전 세계의 모든 플레이어가 클래시 로얄 리그를 플레이하고 시청할 수 있습니다.
매월 글로벌 순위표 상위 1,000명이 예선전을 통과할 수 있습니다!
총 8회의 월별 예선전에서 상위 32명의 선수가 상금을 받을 수 있으며, 상위 8명은 방송 이벤트에서 2021 월드 파이널 출전권을 획득하기 위해 경쟁합니다.
2021년에는 1,600,000달러 이상의 총상금이 기다립니다!
저희의 목표는 모든 클래시 로얄 플레이어의 게임 경험을 밀접하게 반영하고, 모든 플레이어가 직접 경쟁 스테이지에 참가할 수 있는 e스포츠 행사를 만드는 것입니다.
이전의 클래시 로얄 리그는 매우 한정되어있었으며, 실력 있는 플레이어가 참가할 수 있는 경로가 명확하지 않았습니다. 매 시즌 상위 1,000명에게 진출권을 공개하여, 지리적 위치와 관계없이
모든
플레이어가 최상위 클래시 로얄 대회에서 경쟁할 수 있는 자리를 만들고자 합니다.
게임 내에 존재하지 않는 포맷 대신, 최대한 모든 플레이어가 클래시 로얄을 플레이하며 경험할 수 있는 모드에 대회 포맷이 더 가까워졌습니다.
저희는 또한 제3자 토너먼트 주최자를 그 어느 때보다 헌신적으로 지원할 것이며, 이에 CRL 플레이어가 해당 플랫폼에서 플레이하는 데 그 어떠한 제한도 없을 것입니다!
언제 시작하나요?
2021년 1월 4일, 새 클래시 로얄 리그가 시작합니다!
시즌 내내 진행되는 도전에서 트로피를 모아, 글로벌 순위표 상위 1,000명은 2월에 진행되는 월별 예선전에 진출할 수 있습니다.
자격을 갖춘 선수는 게임 내 메시지를 통해 직접 연락을 받게됩니다.
2021 CRL 리그는 총 8 시즌으로 구성되며, 각각 글로벌 순위표 예선전, 월별 예선전, 그리고 방송 이벤트인 월별 파이널로 이루어져 있습니다.
참가 방법 등의 자세한 정보는 2021년 1월에 공개될 예정입니다.
월별 예선전
월별 예선전에서 상위 32명은 상금을 받을 수 있습니다. (상금 분배 하단 참조)
글로벌 순위표에서 한 해 동안 각 이벤트에서 획득한 포인트를 집계합니다.
9월 말 포인트 상위 24명은 2021 클래시 로얄 리그 월드 파이널에 진출합니다.
10월의 와일드카드 결정전에서 포인트 차상위 플레이어들이 경쟁해 월드 파이널의 남은 8장의 출전권을 획득합니다.
2021 CRL 월드 파이널에서 상위 32명의 선수가 경쟁해 월드 챔피언의 왕관과 총상금 1백만 달러를 분배받습니다.
상금 분배
월별 예선전 순위
17위~32위: 1,000달러
9위~16위: 1,500달러
7위 & 8위: 2,000달러
5위 & 6위: 3,000달러
4위: 4,000달러
3위: 6,000달러
2위: 10,000달러
1위: 20,000달러
2021 CLASH ROYALE LEAGUE 월드 파이널 순위
17위~32위: 15,000달러
9위~16위: 25,000달러 5위~8위: 35,000달러
3위~4위: 70,000달러
2위: 100,000달러
1위: 200,000달러
*상기 기재된 상금은 2021 클래시 로얄 리그 공식 규정이 공개될 때까지 미정입니다.
변경 사항을 조정하고 안정되기까지 시간이 걸리겠지만, 2021년의 변화는 플레이어들에게 즐거운 경험으로 다가갔으면 좋겠습니다.
1월부터 더 자세한 정보가 공개될 예정이니, 2021 CRL 많은 기대바랍니다!
항상 CRL을 시청해주시고 응원해주셔서 감사합니다.
감사합니다. CRL 팀 올림.