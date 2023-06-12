엄청난 거 맞아요! 엘리트 레벨은 모든 플레이어가 즉시 잠금 해제할 수 있지는 않기 때문에 15레벨에서만 사용할 수 있는 기타 콘텐츠(예: 카드 진화)를 숨겨 두지는 않았습니다.

엘리트 레벨에 도달하는 것은 자원보다는 시간이 필요한 과정으로, 경험을 쌓으며 수동적으로 얻게 되는 개념으로 고안되었습니다.



14레벨 카드를 많이 모을수록 엘리트 와일드카드를 더 많이 모을 수 있게 되므로, 카드 컬렉션의 레벨을 높이다 보면 50,000장도 그리 벅차게 느껴지지만은 않을 것입니다.

