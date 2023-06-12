엘리트 레벨 도달 방법(15레벨)
엘리트 레벨로의 업그레이드 방식은 골드와 카드가 필요한 1~14레벨과 다릅니다.
엘리트 레벨에 도달하려면 필요한 건 오로지...
엘리트 와일드카드
이 마법 아이템은 14레벨 카드의 초과분에서 획득합니다.
14에서 15레벨로 업그레이드하려면 엘리트 와일드카드 50,000장이 필요합니다. 골드는 전혀 필요 없습니다!
엄청난 소식 같죠...
엄청난 거 맞아요! 엘리트 레벨은 모든 플레이어가 즉시 잠금 해제할 수 있지는 않기 때문에 15레벨에서만 사용할 수 있는 기타 콘텐츠(예: 카드 진화)를 숨겨 두지는 않았습니다.
엘리트 레벨에 도달하는 것은 자원보다는 시간이 필요한 과정으로, 경험을 쌓으며 수동적으로 얻게 되는 개념으로 고안되었습니다.
14레벨 카드를 많이 모을수록 엘리트 와일드카드를 더 많이 모을 수 있게 되므로, 카드 컬렉션의 레벨을 높이다 보면 50,000장도 그리 벅차게 느껴지지만은 않을 것입니다.
카드 업그레이드 방식 변경 이유
지난 2월 15레벨을 저희가 처음 발표했을 때, 다른 레벨과 마찬가지로 골드 & 카드 방식으로 만들 계획이었습니다. (14레벨 출시 때도 그랬듯이 말이죠.)
하지만 레벨 추가에 대한 반발이 엄청났고, 주된 이유는 카드를 최대 레벨까지 올리는 데 드는 골드 비용이었습니다.
그래서 새로운 계획을 구상해본 후 좀 더 수동적인 새로운 레벨 업 방식을 채택하게 되었습니다. 더 느린 방식이지만, 맞는 카드를 획득하는 운에 의지할 필요도 없고 골드를 잔뜩 모아두어야 할 필요도 없습니다.
기다리기 싫으시다고요?
엘리트 레벨은 마스터리처럼 수동적인 진행도 축적 방식입니다.
원하면 마법 아이템을 이용해 카드를 엘리트 레벨로 올릴 수 있습니다! 하지만 마법 아이템은 카드를 14레벨로 올리는 데 쓰면 훨씬 더 효과적입니다.
골드가 잔뜩 쌓였다고요? 이미 보유한 14레벨 카드를 상점에서 구매해 엘리트 와일드카드를 얻을 수 있습니다.
카드 변환율
14레벨 카드(초과분)
일반 카드 = 엘리트 와일드카드 2장
희귀 카드 = 엘리트 와일드카드 10장
영웅 카드 = 엘리트 와일드카드 50장
전설 카드 = 엘리트 와일드카드 200장
챔피언 카드 = 엘리트 와일드카드 500장
마법 아이템
일반 와일드카드 = 엘리트 와일드카드 2장
희귀 와일드카드 = 엘리트 와일드카드 10장
영웅 와일드카드 = 엘리트 와일드카드 50장
전설 와일드카드 = 엘리트 와일드카드 200장
챔피언 와일드카드 = 엘리트 와일드카드 500장
카드 북(모든 희귀도) = 엘리트 와일드카드 5,000장
엘리트 와일드카드의 보유 한도는 400,000장입니다.
엘리트 와일드카드 변환표와 획득 방법을 안내해드렸습니다.
6월 19일 업데이트 예정!
카드 진화와 엘리트 레벨은 다음 업데이트에 찾아옵니다. 아직은 적용 전입니다!