2022년 9월 22일
Blog – Clash Royale
클래시 로얄 파이널 시청 방법!
안녕하세요!
클래시 로얄 리그 월드 파이널 티켓을 드립니다!
이벤트는 저희 "클래시 축제 허브"에서 생중계 됩니다. 허브에서는 축제를 시청하고 소통하며 멋진 보상도 획득하실 수 있습니다!
링크 -> event.clashroyale.com
더 많이 소통할수록 더 많은 보상을 획득할 수 있습니다. 클래시 로얄과 클래시 오브 클랜 생중계 둘 다 해당됩니다!
무엇을 획득할 수 있나요? 한번 확인해보세요
중계 시간과 이벤트 일정은 다음과 같습니다.
중요:
참가해 보상을 받으려면 아래 절차를 따라주세요.
1) Supercell ID로 등록 [자세한 안내 영상 보기]
2) 생중계 중인 스트리밍에 접속해 소통하여 보상을 위한 포인트를 획득
지금 SCID 계정에 접속해 준비하세요!
참고:
보상을 수령하신 후 게임에 적용되기까지는 데 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다.
다 함께 관전 파티!
파이널을 같이 즐길 수 있는 멋진 관전 파티를 몇 곳에 준비했습니다.
근처에 계신다면 파티에 참석하셔서 경기를 한층 더 현장감 있게 즐겨보세요!
여기서 관전 파티 정보와 장소를 확인할 수 있습니다!
파이널 참가자 모두에게 행운을 빕니다!
저희도 얼른 중계를 같이 보고 싶네요!
그럼, 아레나에서 만나요!