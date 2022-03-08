6주년 이벤트 "로얄 크라운 다운" 공개!👑
클래시 로얄 사상 역대 최대 규모의 커뮤니티 이벤트, “로얄 크라운 다운"에 참여해 클래시 로얄의 6번째 생일을 함께 축하해 주세요!🥳
3월 12일부터 25일까지, 모든 플레이어는 좋아하는 팀을 선택해 이벤트에 참여할 수 있습니다. 각 팀은 대표 콘텐츠 크리에이터가 이끌게 됩니다!
게임 내의 3가지 도전을 플레이하고 포인트, 도전 과제, 보상을 획득해서 진화를 계속하는 클래시 게임 보드를 매일 확장하세요!
매일 업데이트되는 글로벌 순위를 통해 최종 결과가 나올 때까지 여러분이 속한 팀의 진행 상황을 확인할 수 있습니다.🙌
👉 로얄 토너먼트
시작: 3월 12일 오후 6시 (한국 시간)
종료: 3월 17일 오후 6시 (한국 시간)
무료 참가, 재시도 없음
상대에게 5번 패배하기 전까지 최대한 많은 승리를 거두세요. 보상을 획득하며 정상을 향해 오릅시다!
👉 2v2 도전
시작: 3월 17일 오후 6시 (한국 시간)
종료: 3월 21일 오후 6시 (한국 시간)
목표: 9승 (3번 패배 시 실패)
무료 참가, 보석 50개로 재시도 가능 (로얄 패스 소지자는 재시도 무료)
친구나 무작위 플레이어와 함께 짝을 이루어 2v2 도전을 플레이해 보세요! 특별한 게임 모드가 아닌 오리지널 2v2 전투 형식입니다.
본연의 매력을 느껴 보세요!
👉 LEGENDARAY의 무한 엘릭서 도전
시작: 3월 21일 오후 6시 (한국 시간)
종료: 3월 25일 오후 6시 (한국 시간)
목표: 9승 (3번 패배 시 실패)
무료 참가, 보석 50개로 재시도 가능 (로얄 패스 소지자는 재시도 무료)
뜨거운 사랑을 받았던, 동시에 가장 어려웠던 게임 모드가 특별 도전으로 돌아옵니다! 속도를 감당할 수 있을까요?
그럼 대장들을 소개합니다!🔥
Artube Clash: 머스킷병 팀
Ouahleouff : 바바리안 팀
Beniju : 호그 라이더 팀
SirTag : 고블린 팀
ClashArt : 미니 P.E.K.K.A 팀
JoJonas : 램 라이더 팀
Grax : 베이비 드래곤 팀
けんつめし (kent) : 해골 팀
Orange juice : 아처 팀
YosoyRick : 마녀 팀
JUNE : 기사 팀
Clash With Ash : 마법사 팀
모두를 위한 보상
도전을 플레이하면 팀의 포인트를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 다음과 같은 한정 도전 과제와 보상도 잠금 해제할 수 있습니다.
로얄 토너먼트 첫 승리 시 독특한 힐링 친구 이모티콘
캡틴이 커뮤니티에 제공하는 마법 코인
다가오는 업데이트 일부 공개!
엄청난 깜짝 선물🎁
우승 팀은 클래시 로얄 커뮤니티에서의 무궁한 영광과 명성을 얻게 됩니다.
그뿐만 아니라, 비밀스러운 특급 보상도 준비되어 있어요!
다 함께 축하해 주세요!🥳
로얄 크라운 다운 웹사이트에서 자세한 정보를 확인하고 Supercell ID로 직접 등록하세요!
등록이 완료되면 이벤트 진행 상황이 게임에서 자동으로 업데이트됩니다. 일생일대의 전투를 위해 단단히 준비하시기 바랍니다.
그럼 아레나에서 만나요!⚔️