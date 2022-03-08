👉 2v2 도전



시작: 3월 17일 오후 6시 (한국 시간)



종료: 3월 21일 오후 6시 (한국 시간)



목표: 9승 (3번 패배 시 실패)



무료 참가, 보석 50개로 재시도 가능 (로얄 패스 소지자는 재시도 무료)



친구나 무작위 플레이어와 함께 짝을 이루어 2v2 도전을 플레이해 보세요! 특별한 게임 모드가 아닌 오리지널 2v2 전투 형식입니다.

본연의 매력을 느껴 보세요!



