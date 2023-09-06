2023년 9월 6일
Blog – Clash Royale
카드 골드 비용 감소!
희귀, 영웅 및 전설 카드의 골드 비용이 감소합니다!
일반 카드의 비용은 10 골드 그대로 유지됩니다. 이 변경은 상점 내 카드의 골드 비용에도 반영됩니다.
왜냐고요?
카드의 골드 비용은 2016년 클래시 로얄 출시 이후 변경 없이 유지되어 왔으며, 7년이 지난 지금, 현재의 게임 진행을 제대로 반영하고 있지 않습니다. 예를 들어, 전설 카드의 경우 첫 출시되었을 때보다 지금은 획득하기가 훨씬 쉬워졌습니다.
엘리트 와일드카드
새로워진 카드 비용으로 인해 엘리트 와일드카드의 골드 비용도 표준화됩니다!
현재로서는 상점에서 14레벨 카드를 구매 시 엘리트 와일드카드로 바로 전환되지만, 이 전환에 필요한 골드 비용은 희귀도에 따라 다릅니다.
이번 변경 이후에는 전환을 통해 획득한 모든 엘리트 와일드카드의 비용이 전환된 카드의 희귀도와 상관없이 10 골드가 됩니다.
이번 변경에 단점은 없나요?
플레이어가 상점에서만 얻을 수 있는 엘리트 와일드카드 수의 균형을 맞추기 위해, 상점에서 전설 카드가 덜 자주 등장하게 됩니다.
지원 및 교환은 어떻게 되나요?
카드를 지원해 얻는 골드 또한 희귀 카드는 25 골드(+10 XP 및 스타 포인트 10점)로, 영웅 카드는 100 골드(+10 XP 및 스타 포인트 10점)로 조정됩니다.
마찬가지로 14레벨 카드 교환 비용도 아래와 같이 변경됩니다.
희귀 카드: 25 골드
영웅 카드: 100 골드
전설 카드: 7,500 골드
위 변경 사항은 9월 7일 목요일에 있을 점검 진행 후에 적용됩니다.