새로워진 카드 비용으로 인해 엘리트 와일드카드의 골드 비용도 표준화됩니다!

현재로서는 상점에서 14레벨 카드를 구매 시 엘리트 와일드카드로 바로 전환되지만, 이 전환에 필요한 골드 비용은 희귀도에 따라 다릅니다.

이번 변경 이후에는 전환을 통해 획득한 모든 엘리트 와일드카드의 비용이 전환된 카드의 희귀도와 상관없이 10 골드가 됩니다.