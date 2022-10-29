2022년 10월 29일
Blog – Clash Royale
공식 카카오톡 채널 오픈💬 지금 친구하고 한정판 티셔츠를 획득하세요!
안녕하세요, 도전자님!
클래시 로얄의 새로운 소식을 더욱 가까이 확인할 수 있는 공식 카카오톡 채널이 오픈되었습니다👀 지금 클래시 로얄과 친구하고, 오픈 기념 선물을 획득하세요!⚡
클래시 로얄 공식 카카오톡 채널에는 무엇이 준비되어 있나요?
💀 로얄 왕국의 신참 경비 래리와 피터가 카카오톡에서 도전자님들을 기다리고 있습니다! 래리와 피터가 누군지 궁금하다면, 지금 카카오톡에서 확인해보세요!
클래시 로얄과 찐친 인증하고 래리와 피터가 준비한 특별한 선물을 획득하세요!
✅ 어떻게 획득할 수 있나요?
1. 클래시 로얄 공식 카카오톡과 친구 맺기
👉 바로가기
2. 카카오톡 채팅창 또는 채널 소식에서 오픈 기념 이벤트 내용 확인하기
3. 친구 인증샷과 함께 이벤트 폼 입력하면 참여 완료!
🎁 경품
1. 클래시 로얄 한정판 티셔츠 (총 30명 / 색상 랜덤)
2. 스타벅스 라떼 기프티콘 (총 200명)
⏰ 이벤트 기간
10월 26일 17:00 - 11월 30일 24:00
이제는 카카오톡에서도 클래시 로얄 소식을 만나보세요!