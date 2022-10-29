✅ 어떻게 획득할 수 있나요?

1. 클래시 로얄 공식 카카오톡과 친구 맺기

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2. 카카오톡 채팅창 또는 채널 소식에서 오픈 기념 이벤트 내용 확인하기

3. 친구 인증샷과 함께 이벤트 폼 입력하면 참여 완료!



🎁 경품

1. 클래시 로얄 한정판 티셔츠 (총 30명 / 색상 랜덤)

2. 스타벅스 라떼 기프티콘 (총 200명)

⏰ 이벤트 기간

10월 26일 17:00 - 11월 30일 24:00





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