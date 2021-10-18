2021년 10월 18일
Blog – Clash Royale
슬래시 로얄 카드 업그레이드가 반값?!
안녕하세요 도전자님,
블루킹 사장님이 미쳤어요~!🤯🤯
10월 18일부터 26일, 지금껏 클래시 로얄에서 볼 수 없었던 역대급 이벤트
✨카드 업그레이드 50% 할인✨ 슬래시 로얄이 시작되었습니다!🤭
📣모든 업그레이드 가격이 반값!!
앞으로 10일간 업그레이드할 모든 카드의 골드 비용이 절반으로 줄어듭니다!🔥🔥
모든 스타 레벨에 동일하게 적용했습니다!
다시 오지 않는 기회, 지금 바로 GO!
💰역대급 골드 러시!
카드 업그레이드를 위해 골드가 필요하신가요? 그렇다면 이번 기회를 놓치지 마세요👀
다가오는 💰골드 러시💰에 준비하세요! 아레나 레벨에 따라 최대 20만 골드까지 획득할 수 있습니다!
🎁일일 골드 선물 및 기타 등등!
여기서 끝이 아닙니다!🌟
슬래시 로얄 이벤트 동안 일일 선물은 상점에 나타나 최대 5만 골드까지 획득할 수 있습니다!
10월 18일~21일에 진행되는 골드 반사경 도전에서 최대 5만 골드, 트리플 엘릭서 글로벌 토너먼트의 무료 보상에서 2만 5천 골드를 획득할 수 있습니다.
10일간의 슬래시 로얄 기간 동안 총 30만 골드 이상을 획득할 수 있습니다!
정말 역대급이죠?💪
📚책책책! 책 사세요!
최초로 여러 개의 카드 북 상품을 구매할 수 있게 됩니다.
여러 개를 구매해 두었다가 필요할 때 최대한 많은 카드를 업그레이드하세요!
왜 갑자기 이러냐고 물으신다면...🤔🤔
글쎄요... 그건 아무도 알지 못한답니다.
과연... 정말 모를까요?😏
감사합니다.
클래시 로얄 팀