2021년 10월 21일
Blog – Clash Royale
킹 레벨 14가 등장한다구?!
안녕하세요 도전자님,
5년이 넘는 시간 동안 103종의 카드과 수많은 전투 끝에 마침내 때가 왔습니다.
드디어 다음 업데이트에 ✨킹 레벨 14✨가 적용됩니다!
🔥레벨 업 타임!
2021년 클래시 로얄 팀은 플레이어의 게임 플레이와 성장에 주력했으며, 다음 업데이트 또한 그 목표를 향해 나아갑니다🔥
킹 레벨 14 추가로, 킹/프린세스 타워 피해량 및 HP가 증가하며 ⏫카드를 더 업그레이드⏫할 수 있습니다.
⚡더 빠른 진행!
플레이어들이 전보다 빠르게 레벨 업할 수 있도록, 11레벨부터 13레벨까지 킹 레벨 및 카드를 업그레이드할 때 필요한 비용을 낮췄습니다.
🌟시간 낭비 없이!
슬래시 로얄이 진행 중이며 필요한 골드를 얻는 데 큰 도움이 될 것입니다!
"저는 레벨 13인데, 지금 카드를 업그레이드하면 경험치 손해인가요?"
전혀 아닙니다!🙅♀️🙅♂️
킹 레벨 13에서 카드를 업그레이드하고 지원해 누적한 경험치는 모두 다시 받을 수 있습니다!
따라서 업데이트가 적용되면 곧바로 14레벨로 오르는 것도 가능합니다.
멋지죠?😉😉
🎉더 많은 업데이트 콘텐츠
물론 이게 전부는 아니겠죠?
킹 레벨 14 외에도 다음 업데이트에 많은 것들이 준비되어 있지만, 지금은 비밀로 해두겠습니다.🤫
새로운 정보를 공유할 수 있게 되면 바로 알려드리겠습니다!
👉나의 새로운 킹 레벨 알아보기!
업데이트가 적용된 이후 얼마큼의 경험치를 받게 될지 계산해 보세요!
RoyaleAPI에서 킹 레벨을 예측해 보세요!