전혀 필요하지 않습니다. 0개요. 전혀. 필요 없습니다.

15레벨로 업그레이드하는 데에는 골드가 전혀 필요하지 않습니다!



여러분이 피드백을 분명하게 보내주셨습니다. 14레벨에서 골드 비용 때문에 덱의 카드를 최고 레벨로 끌어올리기가 힘들었습니다.

그러면 15레벨로 어떻게 업그레이드할 수 있냐고요? 엘리트 와일드카드로요!

