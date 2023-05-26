15레벨 업그레이드 비용
15레벨로 업그레이드하려면 골드가 얼마나 필요한가요?
전혀 필요하지 않습니다. 0개요. 전혀. 필요 없습니다.
15레벨로 업그레이드하는 데에는 골드가 전혀 필요하지 않습니다!
여러분이 피드백을 분명하게 보내주셨습니다. 14레벨에서 골드 비용 때문에 덱의 카드를 최고 레벨로 끌어올리기가 힘들었습니다.
그러면 15레벨로 어떻게 업그레이드할 수 있냐고요? 엘리트 와일드카드로요!
엘리트 레벨(15레벨/최고 레벨)
이제 최고 레벨은 가고, 엘리트 레벨이 왔습니다.
'엘리트'는 카드가 도달할 수 있는 최고 한도 레벨입니다. 여전히 '최고 레벨'이라 부를 수는 있지만... 느낌이 살지 않죠.
카드가 14레벨에 도달하고 나면 동일한 종류의 추가 카드는 엘리트 와일드카드로 전환됩니다. 와일드카드는 아무 14레벨 카드에나 사용해 엘리트로의 진행도를 늘릴 수 있습니다.
요약: '엘리트'는 최고 레벨의 새로운 이름입니다.
숨은 애로점은 없나요?
엘리트 카드가 추가되면서, 최고 한도 레벨에 도달한 카드를 추가로 받을 때 전환되어 주어지던 골드는 없어집니다.
하.지.만.
플레이어를 위한 추가 골드
골드 전환이 게임에서 사라지게 되면서 대안으로 게임에서 획득 가능한 골드 양이 업데이트 전에 비해 3배가 넘게 늘어납니다.
슬래시 로얄이 돌아왔습니다!
모든 카드의 업그레이드 골드 비용 50% 할인!
엘리트 레벨에 대비하는 과정으로 슬래시 로얄 이벤트를 다시 진행합니다.
슬래시 로얄은 6월 5일부터 6월 18일까지 열립니다.
자세한 정보
엘리트 레벨은 획득하기 쉽지 않습니다. 엘리트는 도달할 수 있는 최고 레벨이므로, 극소수의 플레이어만이 엘리트 레벨에 도달할 것입니다. 아무나 엘리트가 되는 건 아니죠!
이러한 이유로, 엘리트 레벨 출시 후 약 6개월간은 전설의 길이 14레벨로 제한될 예정입니다.
클랜전과 트로피 진척도에서는 바로 엘리트 레벨 이용이 가능합니다.
이벤트 탭은 계속해서 11레벨로 제한됩니다.
엘리트 레벨과 카드 진화
카드 진화는 엘리트 레벨로만 제한되지 않습니다. 곧 공개될 카드 진화 기능은 엘리트 레벨이 아니어도 사용할 수 있습니다.
자세한 정보는 다음에 확인해주세요.
위 기능은 아직 개발 중인 단계로 최종 버전은 변경될 수 있습니다.