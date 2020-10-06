100 번째 신규 카드는 특별합니다.

일렉트로 자이언트는 새로운 영웅 카드입니다. 그는 거대하고 독특한 감전 팩을 짊어지고 있는 유닛입니다. 누구든지 일렉트로 자이언트의 감전 팩 범위 내에서 그를 공격하면 감전을 당하게 됩니다.

흥이 많은 일렉트로 자이언트가 춤을 춰도 놀라지 마세요!

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일렉트로 자이언트는 지금 게임 내 도전에서 획득할 수 있습니다!