시즌 16: 신규 카드, 밸런스 조정 & 로얄 패스!
시즌 16: 쇼크토버
찌릿찌릿한 시즌이 시작 됐습니다. 올 해의 쇼크토버 시즌엔 2개의 신규 카드가 등장 합니다! 일렉트로 자이언트와 일렉트로 스피릿!
시즌 16 보상
크라운을 모아 로얄 패스 보상을 잠금 해제하세요!
잠금 해제할 수 있는 보상 70개
로얄 패스 보상 티어 35개
무료
보상 티어 35개
시즌 16 전용 콘텐츠!
일렉트로 타워 스킨
한정판 일렉트로 자이언트 이모티콘
신규 카드: 일렉트로 자이언트
100 번째 카드!
100 번째 신규 카드는 특별합니다.
일렉트로 자이언트는 새로운 영웅 카드입니다. 그는 거대하고 독특한 감전 팩을 짊어지고 있는 유닛입니다. 누구든지 일렉트로 자이언트의 감전 팩 범위 내에서 그를 공격하면 감전을 당하게 됩니다.
흥이 많은 일렉트로 자이언트가 춤을 춰도 놀라지 마세요!
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일렉트로 자이언트는 지금 게임 내 도전에서 획득할 수 있습니다!
신규 카드: 일렉트로 스피릿
10월 14일 두 번째 신규 카드인 일렉트로 스피릿이 출시 됩니다.
1엘릭서이며, 최대 9개의 목표물을 감전시키는 스피릿 입니다!
신규 일렉트로 계곡 아레나에서 전투를 치르세요!
밸런스 조정
머스킷병
첫 공격 속도
:
0.3초 느려짐
(삼총사에게도 해당 됩니다)
그동안 아레나에서 자주 모습을 보인 머스킷병은 몇 개월에 걸쳐 메타를(프로 및 일반 래더 경기 모두) 지배해왔습니다. 저희는 머스킷병의 높은 사용률을 이제 줄일 필요가 있다고 판단했습니다.
머스킷병의 ‘첫 공격 속도’를 늦춤으로써 높은 피해량을 가진 유닛이라는 점을 부각하고, 긴 사거리나 빠른 공격 속도를 가진 유닛인 아처/다트 고블린/매직 아처와 같은 유닛과 비교해 머스킷병의 정체성이 조금 더 구분될 수 있도록 하고자 합니다.
‘첫 공격 속도’란?
‘첫 공격 속도’는 유닛이 배치된 후 타겟에게 최초의 공격을 하기 위해 필요한 시간입니다. 첫 공격 속도는 현재 인게임 카드 정보 화면 내에 표시되지 않지만, 카드의 성능에 매우 큰 영향을 미친다고 볼 수 있습니다. 향후 업데이트를 통해 이와 관련된 더 자세한 수치를 카드 정보 화면에 담을 예정입니다.
해골 드래곤
공격 속도:
-12%
해골 드래곤은 최근 밸런스 조정에도 불구하고 계속해서 강한 면모를 보여왔기 때문에, DPS를 조금 더 감소시켜보고자 합니다.
힐링 스피릿
회복
효과:
-9%
힐링 스피릿은 최근 하향 당했음에도 불구하고 아레나에 꾸준히 등장하고 있습니다. 1엘릭서라는 비용과 비교해 아직도 매우 높은 효율을 지니고 있다고 볼 수 있습니다. 이번 조정을 통해, 힐링 스피릿의 높은 사용률과 승률을 안정화하고자 합니다.
전투 치유사 & 로얄 고스트
공중 이동이 가능하도록 변경, 다른 카드에게 밀리지 않도록 변경
전투 치유사와 로얄 고스트에게 공중 이동 메커니즘이 적용됩니다! 두 카드는 처음부터 땅을 딛고 이동하지 않았기 때문에 시각적인 관점에서는 당연한 변화입니다.
앞으로 두 카드는 강을 건너기 위해 다리를 이용하지 않고 자유롭게 아레나를 누빌 수 있습니다. 그리고 여러분은 해당 카드를 플레이하면서 더 다양한 전략을 구사할 수 있게 될 겁니다.
주의! 그렇다고 전투 치유사와 로얄 고스트가 공중 유닛으로 분류되지는 않습니다. 전투 시 지상 유닛 판정을 받게 됩니다.
도전과 이모티콘들!
신규 카드를 획득할 수 있는 도전!
신규 일렉트로 자이언트 이모티콘들은 로얄 패스를 통해 얻거나, 미니 컬렉션 도전, 상점에서 만나볼 수 있습니다!
신규 카드 게임 플레이 영상을 감상하세요!