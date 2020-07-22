No Tilt 20승 도전에서 20승을 달성한 모든 도전자는 월드 챔피언십에 출전할 기회를 획득하게 됩니다.

여기서 20승 달성자들은 우승자를 결정하기 위해 여러 그룹 스테이지에서 대결을 펼칩니다.

** 20승 달성자에게는 인게임 메세지를 통해 자세한 정보가 안내해드릴 예정입니다.