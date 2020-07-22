No Tilt 20승 도전!
Queso Golden將於4月30日(六)、5月1日(日)22點進行總決賽！
16位頂尖選手爭奪下一張晉級全球總決賽的黃金門票！
YaoYao與胖胖將在這兩天分別於個人頻道接力直播！YaoYao頻道將直播4月30日總決賽第1天的賽程！
胖胖頻道則直播5月1日總決賽第2天的賽程！
敬請鎖定他們的個人頻道唷！
참가 방법
이번 주부터 시작되는 No Tilt 20승 도전에 참여하세요!
도전 시작:
7월 23일 (목) 오후 5시
도전 종료:
7월 27일 (월) 오후 5시
賽制說明
總決賽採雙敗淘汰制，為BO3決鬥模式，每場三局對戰的牌組中，選手不得使用重複卡牌。
參賽選手
16位頂尖選手從預選賽中晉級，分別是Mohamed Light、TRB Wallace、[VTR]Ardentoas、Kafer Faust、ASAF、$D.I.M.A.S$、Ian77、RS Taa、ArchAngel、SandBoxCR、Tiago、Famouskid、Tytoń、Harold、Mugi、Kuri，其中不乏多位參加過去年全球總決賽的選手，也有許多天梯榜上有名的高手。
이벤트 탭에서 No Tilt 20승 도전을 참여하세요!
모든 도전자
에게는
3번
의 무료 참가 기회가 주어집니다.
3회의 무료 참가 기회를 모두 소진한 후에도
횟수 제한 없이
재도전이 가능합니다.
단, 재도전 시 10 보석을 지불해야 합니다.
로얄 패스를 구매한 경우에는, 별도의 보석 지불없이 참가 할 수 있습니다.
3패 후 재도전 시 전적은 초기화된 상태에서 시작하게 됩니다. (0승/0패)
No Tilt 월드 챔피언십 안내
No Tilt 20승 도전에서 20승을 달성한 모든 도전자는 월드 챔피언십에 출전할 기회를 획득하게 됩니다.
여기서 20승 달성자들은 우승자를 결정하기 위해 여러 그룹 스테이지에서 대결을 펼칩니다.
** 20승 달성자에게는 인게임 메세지를 통해 자세한 정보가 안내해드릴 예정입니다.