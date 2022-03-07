2022년 3월 7일
Blog – Clash Royale
로얄 버스데이 시즌 세부사항 및 보상
타워를 무너뜨리고 크라운을 차지해 보상을 잠금 해제하세요!
로얄 패스로 특별한 시즌 보상과 특전을 잠금 해제하세요.
로얄 패스 보상
독특한 피냐타 타워 스킨과 사랑의 치유 이모티콘
마스터 북 1개 (업그레이드에 필요한 개수의 카드 모두 추가)
마법 코인 1개 (카드 업그레이드 비용 무료)
상자 열쇠 2개 (상자 슬롯에 있는 상자 즉시 열기)
전설 와일드카드 1장
영웅 와일드카드
희귀 와일드카드
일반 와일드카드
40,000 골드
교환 토큰 4개
보너스 금고 골드 (최대 25,000 골드)
로얄 패스 이용자는 특별 도전 무제한 입장, 황금색 이름, 대기열의 상자 자동 잠금 해제와 같은 특전 혜택을 누릴 수 있습니다!
무료 보상
로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 확인해 보세요.
일반
카드 북 1개
로얄 와일드 상자
1개
영웅 와일드카드 10장
희귀 와일드카드 20장
일반 와일드카드 50장
상자 열쇠 2개
크라운 상자 33개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)
전설 와일드카드 1장
위 보상은 아레나 7 이상의 플레이어에게만 적용됩니다. 로얄 패스 이용자는 무료 보상도 받을 수 있습니다!
위 보상은 아레나 7 이상의 플레이어에게만 적용됩니다.
아레나 4~6 플레이어를 위한 보상은 게임 내에서 확인할 수 있습니다!
더 자세히 알고 싶으신가요?
이곳에서 로얄 패스와 관련해 더 많은 정보와 자주 묻는 질문을 확인해보세요!