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2023년 3월 24일
Blog – Clash Royale

로얄 패스 가격 변경

최근에 게시한 로얄 패스 업데이트 미리보기를 보셨다면 이달 말에 있을 다음 업데이트에 로얄 패스 변경 사항이 적용된다는 것을 이미 알고 계실 겁니다.

이제 로얄 패스는 세 종류가 있으며, 이에 맞춰 가격이 변경되었습니다.

4월 3일부터의 가격(미국 달러)

  • 무료 패스: 무료

  • 골드 패스: $5.99

  • 다이아몬드 패스: $11.99

  • 골드 패스를 다이아몬드 패스로 업그레이드: $6.99

신규 패스는 4월 3일에 시작되는 새 시즌부터 사용 가능합니다. 현재 보유하신 로얄 패스는 이번 시즌이 끝나기 전에 잊지 말고 사용하세요!

가격 변경 이유

  • 로얄 패스는 2019년에 출시된 이래 동일한 가격으로 유지되어 왔으나 전 세계적 물가 상승과 기타 경제적 상황에 의해 가격을 변경하기로 결정하게 되었습니다. (저희 권한 밖인 앱 스토어의 의무적 가격 인상은 별개의 문제입니다.)

  • 마법 아이템으로 인해 로얄 패스의 가치가 엄청나게 높아졌습니다. 특정 마법 아이템은 로얄 패스를 통해 획득할 수 있기 때문에, 로얄 패스에 포함되지 않은 마법 아이템(카드 북, 와일드카드 등)은 게임 내의 경제적 밸런스를 위해 더 높은 가격으로 책정하게 되었습니다.



    로얄 패스의 콘텐츠를 변경함으로써 각각의 마법 아이템(예: 카드 북)을 로얄 패스를 사용하지 않는 플레이어에게도 시즌 상점이나 일반 상점을 통해 제공하게 되었습니다.

무료 패스 변경 사항

무료 패스의 내용은 크게 바뀌지 않습니다만, 시즌 토큰을 사용하면 시즌 상점에서 더 큰 보상을 받을 수 있습니다. 더 자세한 정보는 시즌 토큰 업데이트 미리보기에서 확인하세요!

보상 세부 사항

4월 3일에 시작되는 새 시즌부터 사용 가능한 모든 신규 패스의 보상 세부 내용은 다음과 같습니다.

무료 패스

  • 1 X 골드 보관함

  • 35 X 크라운 상자

  • 2500 X 시즌 토큰

골드 패스

(무료 패스 보상 포함)

  • 840 X 일반 와일드카드

  • 180 X 희귀 와일드카드

  • 88 X 영웅 와일드카드

  • 5 X 전설 와일드카드

  • 10 X 풍부한 골드 보관함

  • 5000 X 시즌 토큰

  • 1 X 타워 스킨

  • 1 X 이모티콘

  • 3 X 상자 열쇠

다음 특전도 포함됩니다.

  • 황금색 이름

  • 상자 자동 잠금 해제

  • 클랜 선물

  • 패배 수를 따지는 특별 도전에서도 무한 입장 및 이어하기

다이아몬드 패스

(무료 패스 및 골드 패스 보상 포함)

  • 500 X 보석

  • 7500 X 시즌 토큰

  • 10 X 가득한 골드 보관함

  • 2 X 자이언트 상자

  • 2 X 마법 상자

  • 1 X 로얄 와일드 상자

  • 1 X 챔피언 카드

  • 1 X 애니메이션 전투 배너

모든 골드 패스 특전 포함.

클랜 선물을 프리미엄 클랜 선물로 업그레이드.

이 변경 사항은 4월 3일에 적용됩니다!

위의 기능은 현재 개발 중이며 변경될 수 있습니다.