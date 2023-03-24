로얄 패스 가격 변경
최근에 게시한 로얄 패스 업데이트 미리보기를 보셨다면 이달 말에 있을 다음 업데이트에 로얄 패스 변경 사항이 적용된다는 것을 이미 알고 계실 겁니다.
이제 로얄 패스는 세 종류가 있으며, 이에 맞춰 가격이 변경되었습니다.
4월 3일부터의 가격(미국 달러)
무료 패스: 무료
골드 패스: $5.99
다이아몬드 패스: $11.99
골드 패스를 다이아몬드 패스로 업그레이드: $6.99
신규 패스는 4월 3일에 시작되는 새 시즌부터 사용 가능합니다. 현재 보유하신 로얄 패스는 이번 시즌이 끝나기 전에 잊지 말고 사용하세요!
가격 변경 이유
로얄 패스는 2019년에 출시된 이래 동일한 가격으로 유지되어 왔으나 전 세계적 물가 상승과 기타 경제적 상황에 의해 가격을 변경하기로 결정하게 되었습니다. (저희 권한 밖인 앱 스토어의 의무적 가격 인상은 별개의 문제입니다.)
마법 아이템으로 인해 로얄 패스의 가치가 엄청나게 높아졌습니다. 특정 마법 아이템은 로얄 패스를 통해 획득할 수 있기 때문에, 로얄 패스에 포함되지 않은 마법 아이템(카드 북, 와일드카드 등)은 게임 내의 경제적 밸런스를 위해 더 높은 가격으로 책정하게 되었습니다.
로얄 패스의 콘텐츠를 변경함으로써 각각의 마법 아이템(예: 카드 북)을 로얄 패스를 사용하지 않는 플레이어에게도 시즌 상점이나 일반 상점을 통해 제공하게 되었습니다.
무료 패스 변경 사항
무료 패스의 내용은 크게 바뀌지 않습니다만, 시즌 토큰을 사용하면 시즌 상점에서 더 큰 보상을 받을 수 있습니다. 더 자세한 정보는 시즌 토큰 업데이트 미리보기에서 확인하세요!
보상 세부 사항
4월 3일에 시작되는 새 시즌부터 사용 가능한 모든 신규 패스의 보상 세부 내용은 다음과 같습니다.
무료 패스
1 X 골드 보관함
35 X 크라운 상자
2500 X 시즌 토큰
골드 패스
(무료 패스 보상 포함)
840 X 일반 와일드카드
180 X 희귀 와일드카드
88 X 영웅 와일드카드
5 X 전설 와일드카드
10 X 풍부한 골드 보관함
5000 X 시즌 토큰
1 X 타워 스킨
1 X 이모티콘
3 X 상자 열쇠
다음 특전도 포함됩니다.
황금색 이름
상자 자동 잠금 해제
클랜 선물
패배 수를 따지는 특별 도전에서도 무한 입장 및 이어하기
다이아몬드 패스
(무료 패스 및 골드 패스 보상 포함)
500 X 보석
7500 X 시즌 토큰
10 X 가득한 골드 보관함
2 X 자이언트 상자
2 X 마법 상자
1 X 로얄 와일드 상자
1 X 챔피언 카드
1 X 애니메이션 전투 배너
모든 골드 패스 특전 포함.
클랜 선물을 프리미엄 클랜 선물로 업그레이드.
이 변경 사항은 4월 3일에 적용됩니다!
위의 기능은 현재 개발 중이며 변경될 수 있습니다.