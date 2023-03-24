최근에 게시한 로얄 패스 업데이트 미리보기를 보셨다면 이달 말에 있을 다음 업데이트에 로얄 패스 변경 사항이 적용된다는 것을 이미 알고 계실 겁니다.

이제 로얄 패스는 세 종류가 있으며, 이에 맞춰 가격이 변경되었습니다.