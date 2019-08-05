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2019년 8월 5일
Blog – Clash Royale

로얄 패스 시즌 2

로얄 패스는 무엇인가요?

로얄 패스로 특별한 보상과 특전을 잠금 해제할 수 있습니다.

크라운을 모아 시즌 2 로얄 패스 보상 티어와 크라운 상자를 잠금 해제하세요!

전용 콘텐츠

시즌 2: 난파! 한정

  • 모래성 타워 스킨

  • 전용 이모티콘

한번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 2에서만 획득할 수 있습니다!

35개의 보상 티어

로얄 패스 보상 구성:

  • 로얄 패스 번개 상자(희귀, 영웅, 전설 카드 포함)

  • 골드

  • 교환 토큰

  • 상자당 카드 교체 최대 7번*

  • 전설 상자 2개!**

* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다.
** 아레나 7 이상에서만

로얄 패스 특전

로얄 패스가 있으면 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.

  • 특별 도전 무한 입장 및 이어하기

  • 상자 자동 잠금 해제 - 다음 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작

  • 로얄 패스 상자 및 크라운 상자

  • 로얄 패스 전용 황금색 이름

로얄 패스는 어떤 식으로 운영되나요?

게임을 플레이해 크라운을 획득하면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 잠금 해제할 수 있습니다.

로얄 패스와 함께

  • 크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!

무료

  • 각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!


모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!

  • 크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!

훈련 캠프와 친선전을 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!

로얄 패스 없이 플레이

로얄 패스가 없으신가요? 다음과 같은 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 크라운 상자 34개(보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 마지막 시즌 보상 티어의 무료 전설 상자

    (아레나 7 이상일 경우)

로얄 패스는 어디서 구매하나요?

  • 클래시 로얄 실행

  • 화면 상단이나 상점에서 로얄 패스 누르기

  • 로얄 패스 구매

  • 축하합니다, 이제 로얄 패스의 주인이 되었습니다! 전용 보상과 함께 하는 시즌 2에 행운을 빕니다!

  • 로얄 패스는 한 시즌 동안 유지됩니다. (예: 시즌 2 로얄 패스를 구매하면 시즌 2 동안 로얄 패스가 유지됩니다.)

더 자세히 알고 싶으신가요?

이곳에서 로얄 패스와 관련해 더 많은 정보와 자주 묻는 질문을 확인해보세요!