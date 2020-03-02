게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!

로얄 패스와 함께

크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!

무료

각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!



모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!

크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!

훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!

