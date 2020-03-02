Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2020년 3월 2일
Blog – Clash Royale

로얄 패스 시즌 9

今週もスタープレイヤーのとチャレンジャーの熱きバトルが待っています🔥
勝ったら残留orシードの入れ替え、負けたら敗退の負けられない戦い！

ぜひ、クラロワeスポーツのYouTubeチャンネルで選手を応援してください！

전용 콘텐츠

시즌 9: 로얄 버스데이 전용 콘텐츠

  • 달콤 요새 타워 스킨

  • 4주년 기념 한정판 전투 치유사 이모티콘

한번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 9에서만 획득할 수 있습니다!

잠금 해제할 수 있는 보상 70개

  • 로얄 패스 보상 티어

    35개

  • 무료 보상 티어

    35개

로얄 패스 보상 티어 35개

로얄 패스 보상 구성:

  • 특별한

    타워 스킨

    이모티콘

  • 40,000

    골드

  • 로얄 패스

    번개 상자

    6개

  • 희귀 로얄 패스 번개 상자

    3개 (희귀 카드 보장!)

  • 영웅 로얄 패스 번개 상자

    4개 (영웅 카드 보장!)

  • 교환 토큰

    4개

  • 상자당 카드 교체

    최대 7번

    *

  • 전설 상자 1개!

    (전설 카드 보장!)

    **

* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다
** 아레나 6 이상 한정

로얄 패스 특전

로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.

  • 특별 도전 무한 입장 및 이어하기

  • 상자 자동 잠금 해제

    (다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)

  • 로얄 패스 상자 및 크라운 상자

  • 로얄 패스 전용 황금색 이름

  • 클랜원을 위한 선물

스타 챔피언십 시즌 2의 첫 스타 피라미드 경기가 마무리되었습니다!

👉 스타 챔피언 및 경기 결과 등 자세한 내용을 아래에서 확인해보세요!

로얄 패스는 어떤 식으로 작동하나요?

게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!

로얄 패스와 함께

  • 크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!

무료

  • 각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.

  • 24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!


모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!

  • 크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!

훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!

로얄 패스 없이 플레이

로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.

  • 크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)

  • 전설 상자 1개

    (시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우)

스타 챔피언십 시즌 2, 이번 스타 피라미드 주간의 스타 챔피언은 Lim l Endo 선수가 치열한 승부끝에 차지하게 되었습니다!

Lim l Endo 선수 정말 축하드립니다! 🎉


스타 챔피언십 시즌 2의 남은 경기도 지켜봐 주세요!

감사합니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

이곳에서 로얄 패스와 관련해 더 많은 정보와 자주 묻는 질문을 확인해보세요!