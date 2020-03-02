로얄 패스 시즌 9
今週もスタープレイヤーのとチャレンジャーの熱きバトルが待っています🔥
勝ったら残留orシードの入れ替え、負けたら敗退の負けられない戦い！
ぜひ、クラロワeスポーツのYouTubeチャンネルで選手を応援してください！
전용 콘텐츠
시즌 9: 로얄 버스데이 전용 콘텐츠
달콤 요새 타워 스킨
4주년 기념 한정판 전투 치유사 이모티콘
한번 잠금 해제하면 계속 사용할 수 있으나, 시즌 9에서만 획득할 수 있습니다!
잠금 해제할 수 있는 보상 70개
로얄 패스 보상 티어
35개
무료 보상 티어
35개
로얄 패스 보상 티어 35개
로얄 패스 보상 구성:
특별한
타워 스킨
및
이모티콘
40,000
골드
로얄 패스
번개 상자
6개
희귀 로얄 패스 번개 상자
3개 (희귀 카드 보장!)
영웅 로얄 패스 번개 상자
4개 (영웅 카드 보장!)
교환 토큰
4개
상자당 카드 교체
최대 7번
*
전설 상자 1개!
(전설 카드 보장!)
**
* 번개 상자의 카드 교체 기회로 원하는 카드를 획득할 수 있는 확률을 높일 수 있습니다
** 아레나 6 이상 한정
로얄 패스 특전
로얄 패스 구매 시 다음 특전이 즉시 잠금 해제됩니다.
특별 도전 무한 입장 및 이어하기
상자 자동 잠금 해제
(다음에 열 상자를 대기열에 추가해 자동으로 잠금 해제 시작!)
로얄 패스 상자 및 크라운 상자
로얄 패스 전용 황금색 이름
클랜원을 위한 선물
스타 챔피언십 시즌 2의 첫 스타 피라미드 경기가 마무리되었습니다!
👉 스타 챔피언 및 경기 결과 등 자세한 내용을 아래에서 확인해보세요!
로얄 패스는 어떤 식으로 작동하나요?
게임을 플레이해 크라운을 얻으면 로얄 패스 티어를 통과하며 새로운 보상을 해제할 수 있습니다!
로얄 패스와 함께
크라운 10개마다 보상 티어 하나를 잠금 해제할 수 있습니다. 각 티어에서 로얄 패스 보상 하나와 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
보상 티어 잠금 해제에는 타이머가 없습니다. 크라운을 획득하기만 하면 잠금 해제할 수 있습니다!
무료
각 보상 티어에서 크라운 상자 하나를 획득할 수 있습니다.
24시간마다 보상 티어 1개가 잠금 해제됩니다. 주말에는 24시간마다 티어 2개가 잠금 해제됩니다!
모든 시즌마다 마지막 티어 보상으로 크라운 상자 대신 전설 상자를 획득할 수 있습니다!
크라운 상자는 시즌 동안 쌓여갑니다. 매일 크라운 상자를 잠금 해제하지 않았어도 걱정하지 마세요!
훈련 캠프, 친선전, 개인 토너먼트를 제외한 모든 게임 모드에서 크라운을 획득할 수 있습니다!
로얄 패스 없이 플레이
로얄 패스가 없으신가요? 다음 무료 보상을 획득할 수 있습니다.
크라운 상자 34개 (보석 및 무작위 희귀도의 카드 획득 가능)
전설 상자 1개
(시즌 시작 시에 아레나 6 이상인 경우)
스타 챔피언십 시즌 2, 이번 스타 피라미드 주간의 스타 챔피언은 Lim l Endo 선수가 치열한 승부끝에 차지하게 되었습니다!
Lim l Endo 선수 정말 축하드립니다! 🎉
스타 챔피언십 시즌 2의 남은 경기도 지켜봐 주세요!
감사합니다.